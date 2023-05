Les lampions se sont éteints, le vendredi 26 mai dernier, au Centre culturel d’Adzopé sur la première édition du Concours Miss Morality. Organisé sur thème ‘’Non aux grossesses en milieu scolaire, je réalise mon rêve’’, Yapi Agoua Ange Flora, élève en 1ère D au Lycée Moderne d’Agou, a été déclarée Miss Morality 2023 par le jury présidé par la Direction régionale du tourisme de la région de la Mé. Ainsi, avec un total de 153,60 points sur 200, soit une moyenne de 15,36/20, la candidate au brassard N’3 a remporté la finale régionale de ce concours inter-école.

Miss Morality 2023 : Le Lycée d’Agou rafle la première édition dans la Mé

La Miss Morality 2023 a reçu un ordinateur, une bourse d’étude d’une valeur de 500000FCFA pour une formation en coiffure, en esthétique et en make up de l’Institut Tina Coiffure d’Abidjan. Ses poursuivantes, toutes deux issues du Lycée Moderne 2 d’Adzopé, en l’occurrence Korangui Anoki Ashley (candidate N°9) et Ouattara Sara Fathim (candidate N°8) ont été successivement déclarées 1ère Dauphine et 2e Dauphine. Elles ont respectivement obtenues les notes de 130 sur 200 (moyenne 13,02/ 20) et 125 sur 200 (moyenne 12,54/20).

Chacun des dauphines a reçu une tablette ainsi qu’une bourse d’étude d’une 300000 pour la 1ère Dauphine et 200000 pour la 2e Dauphine. Selon Achi Danielle Annick épouse Kpangni, marraine de Miss Morality 2023, cet événement a tiré la sonnette d’alarme en vue de redoubler de vigilance et à plus de responsabilité dans l’éducation des enfants.

« Ce concours est donc une aubaine pour magnifier la beauté intellectuelle dans une Côte d’Ivoire où l’excellence et le mérite perdent de plus en plus pied faisant place au goût de l’éphémère, à la médiocrité et à la facilité », a-t-elle fait savoir, avant d’inviter les élèves présentes dans l’assistance : « Je vous exhorte à dire vivement Non aux grossesses en cours de scolarité afin de réaliser vos différents rêves, ceux d’être des femmes accomplies et autonomes ».

Représentant la Direction de l’Egalité et de l’Equité du Genre (DEEG) du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Gnelbin Hyacinthe a déclaré qu’à travers cette compétition Miss Morality, les organisateurs de ce concours ont consacré la place de l’éducation dans la vie d’une nation. A travers ce concours, dira le Directeur régional de l’Education nationale et l’Alphabétisation (DRENA) de la région de la Mé, les promoteurs de Miss Morality prônent des valeurs utiles à la construction de la personnalité des filles confrontées aux nombreuses menaces dont les grossesses en cours de scolarité.

«Notre avenir est important et le sexe peut attendre. Alors, ouvrons nos cahiers et fermons nos jambes »

Il a, par ailleurs, rappelé qu’au début du mois de mai 2023, les données diffusées par la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH) annonçaient une recrudescence des grossesses en cours de scolarité avec 3588 cas sur la période de septembre 2022 à avril 2023. En attendant de trouver des réponses à la hausse des cas de grossesses précoces, au nom de sa mandante Dr Georgette Brou, Directrice de la DEEG, le DRENA a invité à une synergie d’actions afin d’apporter une riposte contre ce fléau qui brise les rêves de nombreuses filles.

Abordant son propos, Patrick Krou, président de l’Ong ‘’Les Amis de la Paix’’ et président du Comité national Miss Morality, a indiqué que la région de la Mé ne demeure pas en reste. Elle est aussi frappée de plein fouet par les cas de grossesses précoces. « Sur la période 2021-2022, selon les chiffres fournis par l’antenne régionale de la Direction de la vie scolaire, un total de 145 cas de grossesses précoces en milieu scolaire ont été recensés, soit 136 cas de grossesses au secondaire et 09 cas au primaire.

Cela donne un pourcentage de 0,19% dans la région de la Mé », a-t-il révélé. En guise de solutions pour lutter efficacement contre cette catastrophe, Patrick Krou a exhorté les gouvernants à envisager : « Le Comité national Miss Morality lance un appel depuis d’Adzopé pour l’instauration d’une journée nationale de sensibilisation contre les grossesses en cours de scolarité dans les tous établissements publics et privés de Côte d’Ivoire ». Il a aussi confié que pour l’année 2024, le concours sera ouvert aux garçons et sera désormais dénommé Mister & Miss Morality.

La Miss Morality 2023, Yapi Agoua Ange Flora a, à son tour, proposé relativement au thème son remède: « Ensemble, levons-nous en disant non aux grossesses en cours de scolarité pour une école de qualité et un avenir meilleur ». Quant à la candidate N°7, Mandji Epy Reine Déborah du Lycée Moderne 2 d’Adzopé, son message de sensibilisation a été spécialement ovationné par le public ; car elle dira catégoriquement à ses pairs : «Notre avenir est important et le sexe peut attendre. Alors, ouvrons nos cahiers et fermons nos jambes ».

Le concours Miss Morality a démarré le 8 février 2023 par une cérémonie de lancement, puis une phase éliminatoire le 1er avril qui a vu la participation de 31 postulantes ayant une moyenne trimestrielle supérieure ou égale à 14/20 provenant de 5 établissements du département d’Adzopé. Elles ont composé sur table dans les domaines de la culture générale, des connaissances sur la région de la Mé et sur le thème imposé. Au terme des compositions, ce sont donc 14 candidates qui ont obtenu leurs tickets pour la finale et ont été préparées au cours d’une mise au vert de quatre jours pour préparer la finale régionale.