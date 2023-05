Politique de logements abordables: Célestin Koalla vend le modèle ivoirien au Sénégal

Le Directeur Général du Logement et du Cadre de Vie, Célestin Koalla, a présenté, récemment à Dakar (Sénégal), la politique du logement en Côte d'Ivoire.

55e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie au Sénégal : Célestin Koalla séduit ses pairs acteurs du secteur de l’immobilier des pays francophones et francophiles

À l’initiative du Réseau Habitat et Francophonie ( RHF), plusieurs acteurs du secteur de l’immobilier des pays francophones et francophiles se sont réunis du 16 au 18 mai 2023, à King Fahd Palace de Dakar, au Sénégal, autour du thème :

« Répondre efficacement aux besoins en logements abordables et durables : les modèles et facteurs de réussite », pour échanger, comprendre et partager leurs expériences sur la question des logements sociaux dans les États membres.

À cette occasion, Celestin Koalla, Directeur Général du Logement et du Cadre de Vie, représentant Bruno Nabagné Kone, Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, a indiqué que la forte croissance démographique et urbaine des villes africaines constitue l’un des principaux facteurs qui accentuent en permanence le déficit de logements à coûts abordables.

Animant le deuxième panel sous le thème : «Face aux contraintes de la demande », le Directeur Général du Logement et du Cadre de Vie a fait l’état des lieux de la politique de logement en Côte d’Ivoire, depuis l’indépendance jusqu’à l’accession au pouvoir du Président Alassane Ouattara, en 2011.

Puis, Célestin Koalla a présenté les actions menées et en cours de réalisation, en vue de répondre efficacement à la demande de logements.

Au terme de son exposé, la stratégie ivoirienne mise en place a été appréciée par les participants, notamment celle qui concerne la question foncière, la réalisation des VRD primaires et la réforme portant sur la création de l’Agence Nationale de l’Habitat.

Les participants ont cependant encouragé la Côte d’Ivoire à intégrer l’aspect formation dans le fonctionnement de ladite Agence.

En marge de la 55e conférence du RHF, la délégation ivoirienne a rendu visite à Son Excellence le Général de Corps d’Armée, Touré Sékou, ambassadeur de Côte d’Ivoire au Sénégal.