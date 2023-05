Régionales dans le Bélier : La promesse du candidat Ahoussou aux jeunes

Jeannot Kouadio Ahoussou est le candidat du RHDP aux régionales dans le Bélier. Le président du Sénat de Côte d’Ivoire a fait deux grandes promesses aux jeunes et aux femmes en cas de victoire.

Côte d'Ivoire : Ahoussou Jeannot partage sa vision avec les populations de Lomokankro

Jeannot Ahoussou Kouadio a choisi le jour de la Pentecôte pour échanger avec les habitants de la sous-préfecture de Lomokankro, une localité située dans le département de Tiébissou. En effet, le président du Sénat ivoirien a tenu à leur partager sa vision pour la région.

"En tant que fils du Bélier, nous avons le devoir de travailler pour le développement de notre région et pour le bien-être de nos parents. J’ai saisi l’occasion de ce meeting pour rappeler les actions du président de la République, SEM Alassane Ouattara, en faveur de nos localités et de nos populations", a déclaré l’ancien Premier ministre ivoirien sur son compte Facebook.

Par ailleurs, Ahoussou Jeannot, candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) au Conseil régional du Bélier, a invité ses parents de Lomokankro à faire confiance au chef de l’Etat, "grand bâtisseur à l’image du président Félix Houphouët-Boigny".

"Pour cette année 2023 dédiée à la jeunesse, de nombreux projets en faveur des jeunes ont été lancés dans la région du Bélier par le ouvernement. Ce sont des opportunités que nos jeunes doivent pourvoir saisir afin de se prendre en charge et contribuer à l’essor de nos localités", a continué M. Ahoussou.

Le cadre du RHDP n’a pas manqué de traduire sa reconnaissance aux populations de la sous-préfecture de Lomokankro pour la forte mobilisation et pour l’engagement qu’elles ont pris de l’accompagner sur la voie du développement.

Ahoussou Jeannot promet en cas de victoire la mise en place du conseil régional des jeunes et le conseil régional des femmes. "Ce seront des ONG que nous allons encadrer et qui prendront en compte les préoccupations des jeunes et des femmes", a-t-il précisé.