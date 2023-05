Côte d’Ivoire : Hubert Oulaye monte au créneau après la radiation de Gbagbo

Relativement à la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale, Hubert Oulaye monte au créneau le mercredi 31 mai 2023. Le président exécutif du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) livrera sa position sur la décision prise par la CEI (Commission électorale indépendante).

Côte d'Ivoire : Hubert Oulaye parle de la radiation de Gbagbo

La décision de la Commission électorale indépendante d’écarter Laurent Gbagbo de la liste électorale a été accueillie avec beaucoup d’indignation et de colère dans le camp de l’ex-président ivoirien. Le PPA-CI a ouvertement dénoncé la mesure prise par l’institution dirigée par Ibrahime Coulibaly Kuibiert.

En réaction à cette décision, Hubert Oulaye anime une conférence de presse le mercredi 31 mai 2023 pour donner sa position, et partant celle du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, sur la radiation de Laurent Gbagbo. L’information est donnée dans un communiqué officiel portant la signature de Ousmane Sy Savane, le président de la commission Communication et Organisation des manifestations du PPA-CI.

Il faut noter que Me Habiba Touré, avocate de Laurent Gbagbo, a eu un échange avec la presse le mardi 30 mai 2023. La directrice de cabinet de l’ancien président ivoirien a pointé du doigt plusieurs irrégularités figurant sur la liste électorale.

L’avocate a notamment fait cas de la présence de mineurs sur la liste électorale, la présence suspecte de centenaires sur ladite liste, mais également de personnes décédées. Me Habiba Touré a également soulevé le cas d’individus prétendument déchus de leurs droits civils et politiques et se trouvant sur la liste électorale.

Pour sa part, Sébastien Dano Djédjé, vice-président du Conseil stratégique et politique du PPA-CI, est convaincu que Gbagbo sera électeur et éligible. "Après tout ce qu'il a vécu, Laurent Gbagbo ne doit pas être retiré de la liste électorale. Il sera électeur et éligible. Nous nous battrons pour ça. Notre principal objectif, c'est son installation à la magistrature suprême en 2025, c'est le plus grand et le beau cadeau qu'on puisse lui offrir", a-t-il soutenu lors d’une rencontre avec des militants de son parti.