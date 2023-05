Musique : Après son ex-mari et Wizkid, Tiwa Savage de nouveau en couple

Après ses amours ratées avec son ex-mari et le jeune chanteur Wizkid, Tiwa Savage s’est vite remise dans les bras d’un autre. Sur les images postées sur son compte, l’artiste embrasse un homme.

Tiwa Savage n’est plus un coeur à prendre

La chanteuse nigériane, Tiwa Savage, visiblement, a entamé l’année 2023 sur des notes fortes. Elle a lancé d’abord la sortie de son single ‘’Stamina’’, en featuring avec Ayra Starr et Young Jonn.

Et au mois d’avril dernier, l’artiste a même publié sur les réseaux sociaux, les images du tournage du clip réalisé par le célèbre réalisateur vidéo, Clarence Peters.

Tiwa Savage présente des éléments culturels que véhiculent les artistes, comme des personnages apparentés aux panthéons du folklore indigène nigérian.

En plus de cela, en cette année 2023, la chanteuse a également figuré sur des singles ‘’Who’s your guy?’’ et ‘’Gbese’’ des artistes Spyro et Majeeed.

Mieux, Tiwa Savage s’est remise sûrement de ses échecs sentimentaux. Après son mariage qui a volé en éclats avec son manager de mari Tee Blitz et sa séparation avec le chanteur Wizkid, la star de l’Afro-Beat aurait retrouvé l’amour.

Et c’est loin de son Nigeria natal que l’artiste vit pleinement son bonheur dans les bras d’un autre homme.

Tiwa Savage, pour clouer le bec à ses nombreux détracteurs, a publié, le mardi 30 mai sur son compte Twitter, des photos d’elle sur le sable fin d’une plage au Brésil.

Sur l’un des clichés, on la voit embrasser langoureusement un homme assis de dos dont le visage n’est pas à découvert.

La star n’a pas non plus révélé l’identité de son nouvel amoureux. Actuellement, les spéculations vont bon train pour savoir qui est ce nouvel élu qui fait battre le cœur de la belle Tiwa Savage.