Le Directeur de Cabinet du Ministère du Plan et du Développement, YEO Nahoua a procédé, au nom de la Ministre Nialé KABA, à l’ouverture d’un atelier de formation des unités de gestion de projets sur les règles et procédures nationales de gestion de projets et programmes de la BAD, ce mardi 30 mai 2023, à Hôtel Ivotel, Abidjan-Plateau, à l’intention des coordonnateurs des projets de la BAD.

Gestion de projets : Les règles et procédures nationales au cœur d’un atelier

Gérer efficacement les projets, nécessite de disposer de solides compétences et un savoir-faire en lien avec les pratiques des bailleurs.

C’est à juste titre que le Ministère du Plan et du Développement, à travers la Cellule de Coordination et de Suivi du Portefeuille des Projets et Programme de la Banque Africaine de Développement (CCSPPP-BAD), a organisé un atelier de formation des unités de gestion des projets sur les règles et procédures nationales de gestion de projets et programmes de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Cofinancé par l’institution bancaire, cette rencontre a servi de cadre au représentant de la Ministre du plan et du développement pour indiquer les attentes de la Côte d’Ivoire.

« L’atelier de formation qui débute ce jour, nous permettra de consolider nos acquis d’une part et d’autre part, d’élargir notre expertise en matière de gestion de projets en explorant les spécificités des procédures nationales, les exigences de coordination et de suivi-évaluation propres à notre pays », souligne Dr Yéo Nahoua.

Le Directeur de Cabinet du Ministère du plan n’a pas manqué de rappeler diverses difficultés liées aux procédures nationales principalement dues à une connaissance insuffisante des règles et procédures de démarrage des projets et programmes financés par la BAD, ainsi que des procédures nationales de décaissement, d’acquisition et de contrôle financier.

Pour lui, « la maîtrise et la compréhension des indicateurs de performance des projets cofinancés par la BAD, en particulier, ceux identifiés comme nécessitant une attention particulière, sont indispensables pour améliorer la performance globale du portefeuille projets », explique-t-il.

Bien avant, la Chargée de Programmes Pays, représentant le Directeur général Adjoint Afrique de l’Ouest de la BAD, a affiché le tableau peu reluisant d’exécution des projets financés par la BAD.

« Le portefeuille de la Banque en Côte d’Ivoire connaît une croissance rapide qui a plus que quadruplé, passant d’environ 368 milliards en 2015 à 1478 milliards de francs CFA à fin mars 2023 et porte sur 45 projets. Et nous savons que l’un des défis récurrents de ce portefeuille est le retard lié au démarrage des projets...Tout cela affaiblit la qualité du portefeuille des projets qui selon les indicateurs de la Banque, reste à un taux de projets épinglés élevé d’environ 44% alors que la norme institutionnelle est de 20% », a déploré Blanche Kiniffo.

Elle a en outre, salué l’initiative de cette formation qui selon elle, permettra de mieux maîtriser les règles et procédures permettant un démarrage et une exécution rapides des projets co-financés par la BAD.

Notons que le séminaire qui a débuté le 30 mai se terminera le 01 juin 2023 avec près de 150 acteurs clé des Cellules d’Exécution des différents projets cofinancés par la BAD.

Pour le Service Communication

Emmanuel VOUHO