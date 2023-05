Côte d'Ivoire : Emmanuelle Kéïta "foutue dehors" par des cybercriminels

Emmanuelle Kéïta est étrangère ce mercredi 31 mai sur sa propre page Facebook. L’influenceuse n’arrive plus à y avoir accès, parce que des pirates ont pris le contrôle de cette page.

Emmanuelle Kéïta victime de piratage sur sa page Facebook

L’influenceuse ivoirienne, Emmanuelle Keïta est désemparée actuellement. Sa page Facebook suivie par plus d’un million d’abonnés, est depuis ce mercredi 31 mai matin aux mains de pirates.

Elle a fait l’amer constat en voulant ouvrir un lien que lui a envoyé sa tante de sa propre page Facebook. Sa surprise fut grande lorsqu’elle n’arrivait pas à y avoir accès.

Elle se dirige finalement sur son profil personnel et regarde impuissante sa page Facebook de loin avec sa photo de profil changée et avec ses dernières publications qui n’existent plus.

Emmanuelle Kéïta, dans une vidéo partagée sur la toile, a banalisé cette situation en rigolant.

‘’Les connards m’ont n... Ils m’ont foutue dehors moi et mon administrateur et ils se sont installés. ce n’est pas sérieux, tout ça’’, dit-elle.

Malgré cette difficile épreuve, Emmanuelle Kéïta reste néanmoins optimiste quant à reprendre le contrôle de sa page Facebook incessamment.

'’C’est une page certifiée avec tous les documents en ma possession. Cela peut prendre des heures, des jours, voire des semaines à la récupérer par la grâce de Dieu’’, avance-t-elle.

En même temps, l’influenceuse invite ses abonnés à la retrouver pour un live Tik-Tok ce mercredi 31 mai soir pour faire la promotion d’un produit.