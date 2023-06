Musique : Didi B dévoile enfin les vraies raisons de la dislocation du groupe Kiff No Beat

Didi B est aujourd’hui un des rappeurs en vogue en Côte d’Ivoire. Transfuge du groupe de Rap, Kiff No Beat, il est revenu sur les raisons de leur séparation tout en parlant de l’avenir du groupe.

Didi B parle de sa carrière avec Kiff No Beat

Les membres du groupe de Rap ivoirien, Kiff No Beat font chacun carrière solo. Jusqu’à présent, les raisons de leur séparation, n'avaient pas été données.

Mais, les mélomanes interprètent diversement sur la disloquation d'un des meilleurs groupes de Rap en Côte d’Ivoire et en Afrique.

Parmi les membres de Kiff No Beat, celui qui est le plus en vue en ce moment, est Didi B. Le rappeur a su tirer son épingle du jeu et est classé comme le numéro 1 du Rap made in Côte d’Ivoire.

Dans son pays comme au-delà des frontières, il a raflé beaucoup de prix. Le jeune prodige remplit les salles lors de ses concerts en Côte d’Ivoire, en Afrique et en France.

Dans une récente entrevue, le mari de Saraï d’Hologne, est revenu sur sa carrière et le réel motif de la rupture du groupe.

“Les Rendez-vous Kiff No Beat, il y en aura… Parce qu'on est frères… Parce qu’on a passé trop de temps de galère ensemble. On ne s’est pas séparé parce qu’on était en palabre. On a subi l’injustice du Show biz ivoirien. ça je le dis. On n'était pas apprécié à notre juste valeur’’, explique-t-il.

Avec le grand aura dont il bénificie présentement, Didi B souligne qu’il ne va pas laisser ses autres camarades du groupe. Parce que les gens racontent que le jeune rappeur progresse seul en ignorant les autres membres qui sont encore à la traîne.

‘’Une chose est sûre, où moi je suis en train d’aller, je vais forcément tirer mon groupe là-bas’’, précise-t-il. Ses déclarations font taire pour de bon les rumeurs à son sujet.