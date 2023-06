Gestion fonds COVID : La Centrale Syndicale contredit lourdement Adjoumani

Après la sortie de Kobenan Kouassi Adjoumani sur la gestion des 17 milliards de francs CFA de COVID 19, la Centrale Syndicale a tenu à faire une mise au point. Au cours d’une conférence tenue le mercredi 31 mai 2023, l’organisation syndicale a démonté les arguments avancés par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural.

Côte d’Ivoire : Le bras de fer se durcit entre Adjoumani et la Centrale Syndicale

"La filière café-cacao ne se porte pas bien malgré la communication dirigée et orientée pour cacher et couvrir les souffrances des braves planteurs. Des milliers de producteurs agricoles sont abusés et nargués tandis qu’ils soutiennent chaque jour l’économie de la Cote d’Ivoire", ont déclaré d’entrée les responsables de la Centrale Syndicale.

Les conférenciers ont dénoncé la paupérisation grandissante des planteurs dans les hameaux et campements ; le non-respect du prix planché bord champ ; la confiscation de la sacherie brousse ; la distribution à géométrie variable des produits phyto sanitaires et la mauvaise gestion de l’opération d’arrachage des plants infectés par le swoollen Shoot et les chenilles ravageuses.

Thibaul Yoro, le porte-parole de la Centrale Syndicale, a rappelé qu'en avril 2020, Alassane Ouattara a fait un appui don de dix-sept milliards de francs CFA à la filière café-cacao. Et justement, la gestion de ce fonds oppose Kobenan Kouassi Adjoumani à la Centrale depuis un moment.

Au cours d'une conférence de presse, faut-il le rappeler, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que les 95 organisations professionnelles agricoles de la filière ayant participé à tout le processus de gestion de ce fonds sont en harmonie avec le Conseil du café-cacao sur la gestion de ce fonds. Il a également ajouté que seul Seydou Kiébré, président de la Centrale Agricole, "s’agite et revendique la somme de six milliards (6 000 000 000) comme reliquat".

"Le rapport du directeur général du Conseil café-cacao ne reflète pas la réalité"

En réponse à cette sortie du ministre ivoirien, Thibault Yoro a affirmé que "le rapport du directeur général du Conseil café-cacao sur la gestion des 17 milliards F CFA ne reflète pas la réalité". "Nous mettons le directeur général du Conseil café-cacao (CCC) au défi de rendre ledit rapport public avec l’affichage des listes de tous les bénéficiaires dans les délégations CCC et on pourra mieux apprécier et éprouver sa gestion des 17 milliards F CFA", a-t-il lancé.

Par ailleurs, les dirigeants de la Centrale qui s'abstiennent de commenter le soutien clairement exprimé d'Adjoumani au directeur général du Conseil café cacao, sont convaincus que le ministre d'État qui était hier médiateur, se comporte aujourd’hui comme belligérant de la Centrale syndicale agricole.

Dans sa mission de représenter et de défendre les intérêts des producteurs agricoles ivoiriens et non pas uniquement sur le dossier COVID-19, la Centrale a lancé un vibrant appel au président Alassane Ouattara, a mentionné son président Seydou Kiébré.

Les responsables de la Centrale se sont insurgés des propos du ministre les traitant de "plombiers". Ils ont brandi les preuves attestant qu'ils exercent effectivement la profession de planteurs.

"La Centrale syndicale agricole reste disposée à de nouvelles discussions pour clôturer le chapitre des dix-sept milliards F CFA de COVID19. Faute de quoi, nous utiliserons tous les moyens légaux pour sauvegarder les intérêts et droits de nos membres et surtout faire éclater la lumière sur les dix-sept milliards F CFA et la gestion de la filière café-cacao", a conclu Thibault Yoro.