Côte d'Ivoire : Zoman FC monte en Ligue 1, l'Africa Sport coincé en Ligue 2

JCA vs Africa Sport (Stade Robert Champroux) et Zoman FC vs WAC (Yamoussoukro) étaient les deux chocs de la dernière journée de Ligue 2 joués ce mercredi.

Zoman FC et Mouna FC montent en première division (Ligue 1)

Dans la poule B, Zoman FC et l'Africa étaient à la lutte pour cette unique place. N'ayant plus leur destin en main après la défaite face à l'AGIR (2-3), les Aiglons défiaient la JCA qui jouait don maintien. De son côté, Zoman FC avait juste besoin d'une victoire contre le WAC à Yamoussoukro pour valider sa montée. L'Africa va réussir à l'emporter sur le score de 2 buts grâce à des réalisations de Koné Ibrahim (45+2') et Abrogoua Louis (90+4'). Une victoire anecdotique pour les protégés de Kuyo Téa Narcisse qui vont passer une année de plus au purgatoire. La JCA pour sa part est reléguée en D3 après cette défaite.

C'est bel et bien Zoman FC qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. Grâce à un but d'Ousmane Zanetti dans les derniers instants de la première période, la formation de Zoman FC s'impose 1 à 0 et valide sa montée dans l'élite pour la première fois de son histoire.