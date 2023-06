Kim Kardashian en Côte d’Ivoire en 2013 : Comment Fabrice Sawegnon a tout goupillé

Les Ivoiriens ont été très heureux d’accueillir en 2013, la star de la téléréalité américaine, Kim Kardashian. Dans un podcast, Fabrice Sawegnon a raconté comment il a réussi la négociation pour l’arrivée à Abidjan de l’ex-femme de Kanye West.

Fabrice Sawegnon : ‘’Kim voyage en Première classe et les quatre autres en Business classe"

Il y a dix ans, la Côte d’Ivoire recevait sur son sol pour la première fois, la star de la téléréalité américaine, Kim Kardashian.

Celui qui avait réussi le pari fou de faire venir à l’époque l’épouse du rappeur et homme d’affaires américain, Kanye West, n’est autre que le tout puissant de Voodoo Group, Fabrice Sawegnon.

A son arrivée en terre ivoirienne et dans la capitale économique, Abidjan, Kim Kardashian a vécu trois jours de folie avec de nombreux ivoiriens à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny.

Ensuite, une visite dans un orphelinat, ambiance dans un bar et événement exceptionnel au Palais des congrès du Sofitel hôtel Ivoire de Cocody.

Bien que c’était fantastique et incroyable d'accueillir Kim Kardashian, les détails de la négociation, n’avaient jamais été révélés par les organisateurs.

Dix ans plus tard, le premier responsable qui a réussi ce coup de maître, a raconté dans le podcast, Entrepreneur State of Africa de Kahi Lumumba et Moulaye Tabouré, comment il a négocié avec le manager de la star de la téléréalité, Kris Jenner, pour débarquer en Côte d’Ivoire.

‘’Un jour, alors qu'on était à Miami, j'ai dit à mon cousin Guy Sawegnon : "tu sais quoi ? Allons à Los Angeles ou à Las Vegas pour trouver un contact." On arrive à Vegas, on va dans un club, on commande un nombre impressionnant de bouteilles significatives et on consomme. Le patron de la boîte, impressionné, fait la conversation’’, raconte-t-il.

Avant que le contact soit tissé, il y a eu une première tentative en 2012 avec des agents à New-York, qui n’a pas porté ses fruits.

Finalement, le patron de la boîte trouve un contact à Los Angeles à Fabrice Sawegnon et son cousin, mais exige 10% sur la transaction.

Ce contact leur fait rencontrer Kris Jenner qui fixe un rendez-vous et la première question qu'elle pose, est : "Est-ce que l'argent est un problème ?".

Malgré des conditions âpres fixées par Kris Jenner au patron de Life TV et à Guy Sawegnon, ils ne capitulent pas.

‘’Est-ce que vous savez que Kim a besoin de voyager avec quatre personnes ? Kim voyage en Première classe et les quatre autres en Business classe".

La Première classe fait 27 000 dollars et la Business Class fait 12 000 dollars environ 37 millions de FCFA, rien qu'en billets d'avion.

A la grande satisfaction des Ivoiriens, des mois plus tard de la même année, Kim Kardashian atterrit sur le tarmac de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny.