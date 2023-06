Sénégal : Ousmane Sonko condamné à deux ans de prison ferme

Le verdict est tombé au Sénégal. Ousmane Sonko a été condamné par contumance à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse". L'opposant sénégalais a toutefois été acquitté dans l'affaire de viol.

Sénégal : Deux ans de prison ferme pour Ousmane Sonko

Le verdict était très attendu au Sénégal, mais aussi en Afrique. Ousmane Sonko a finalement été condamné le jeudi 1er juin 2023 par la justice sénégalaise à deux ans de prison de ferme pour "corruption de la jeunesse".

Par ailleurs, le chef de file de Pastef a été acquitté dans l'affaire de viol l'opposant à Adji Sarr. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024, faut-il le souligner, se disait "séquestré" à son domicile par les forces de sécurité. L'opposant de Macky Sall avait même lancé à ses compatriotes.

"J'appelle tous les Sénégalais à sortir massivement. Que tout le monde se lève comme un seul homme parce que force doit rester au peuple. J'appelle toutes les populations à demeurer mobilisées et debout contre la dictature de Macky Sall. Que la résistance constitutionnelle s'intensifie partout afin de recouvrer notre démocratie. Levons-nous et faisons face à Macky Sall et à ses sbires", avait-il déclaré.

La grande question est dorénavant de savoir comment réagiront les partisans d'Ousmane Sonko face à cette décision de justice. Entre temps, le politicien sénégalais est disqualifié de facto pour la prochaine élection présidentielle.