Tiesco le Sultan à Bravador : ’’je serai dans l’obligation de te poursuivre en justice’’

Tiesco le Sultan a décidé de demander pardon à tous ceux qu’il a clashés sur les réseaux sociaux. Mais au tour de l’influenceur Bravador, il attend des excuses de lui; dans le cas contraire, il va le poursuivre en justice.

Côte d’Ivoire : Tiesco le Sultan demande pardon à Bravador et lui lance un avertissement

Tiesco le Sultan s’est mis depuis quelques semaines dans un exercice qui consiste à demander pardon à tous ceux qu’il a offensés dans des directs ou publications sur ses différents réseaux sociaux.

De Camille Makosso en passant par Apoutchou National, de Tenor en passant par Kedjevara et bien d’autres, le chanteur veut avoir désormais l’esprit tranquille avec ses excuses.

Mais dans cette logique de demander pardon aux artistes et influenceurs, Tiesco le Sultan n’a pas oublié l’influenceur ivoirien, Bravador a qui il s’est adressé le mercredi 31 mai via sa page Facebook.

‘’Frère je ne sais pas d’où te vient cette haine contre moi mais si je t’ai fait quelque chose de mal dans le passé je te demande pardon, je ne veux plus de problème’’’, écrit-il.

Tout de même, il a rappelé l’attaque dont il a été victime de la part de cet influenceur mais en lui demandant pardon.

‘’Bravador, Voilà un jeune à qui je n'ai jamais rien fait de mal mais qui s’est toujours acharné sur moi à salir mon image d’artiste et que j’ai toujours pardonné, avant il le faisait avec des montages vidéo humoristique à la Eunice mais depuis un moment il outrepasse les limites et fait du aide-moi à détester et salir mon image avec des vidéos de haine et diffamation dans cette affaire de DJ Congélateur Original’’.

Cependant, en retour, Tiesco le Sultan attend aussi de Bravador de faire profil bas. ‘’Tu parles de ma carrière qui n’évolue pas. D’après toi, alors que ma chanson ‘’Y’a Dieu dedans’’ est actuellement dans le top 10 afro.

J’attends tes excuses et je suis disposé à te pardonner de bon cœur pour un avenir meilleur’’, souligne-t-il.

Dans le cas contraire, si Bravador ne s’est pas exécuté, le chanteur va prendre des dispositions juridiques à son encontre.

‘’Sinon à mon arrivée Abidjan, je serais dans l’obligation de te poursuivre en justice pour que cela s’arrête. On n'est pas obligé de s’aimer mais on doit se respecter quels que soient nos désaccords. Que Dieu te bénisse et facilite notre futur’’, martèle-t-il.