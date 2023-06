Souleymane Kamagaté à Suspect 95 : “La reconnaissance porte chance dans la vie’’

Les voix se lèvent pour s’immiscer dans la séparation entre Suspect 95 et Jules Beco. Souleymane Kamagaté alias l’Homme Saga est monté au créneau pour s’adresser, à travers les réseaux sociaux, au rappeur ivoirien.

Clash avec Jules Beco : Souleymane Kamagaté alias l’Homme Saga interpelle Suspect 95

La bonne amitié et la bonne collaboration entre Suspect 95 et Jules Beco, ont volé en éclats il y a quelques semaines. Les deux ex-amis ont présenté un comportement pas trop intéressant sur les réseaux sociaux.

Chacun à sa manière a essayé de jeter la faute sur l’autre sans convaincre les internautes. Cette attitude de l’artiste et de son ex-manager, est également mal perçue par de nombreux artistes et hommes du showbiz ivoiriens.

D’aucuns estiment qu’il était sage à ces deux personnalités de se montrer matures face à cette situation qui n’honore pas le milieu artistique ivoirien.

D’autres ont vite fait d’incriminer Suspect 95 et de le clouer au pilori en le taxant d’être un ingrat envers son ancien manager avec qui il a passé environ huit ans de collaboration.

Souleymane Kamagaté, plus connu sous le pseudonyme dans le milieu du showbiz, l’Homme Saga, s’est invité dans cette ‘’guerre’’ entre Suspect 95 et Jules Beco.

Le mari de l’artiste Coupé-décalé, Bamba Ami Sarah, en homme averti du milieu musical en Côte d’Ivoire, a interpellé le rappeur ivoirien via une publication sur sa page Facebook.

“La reconnaissance porte chance dans la vie. On peut vouloir se séparer de son manager parce qu’on veut une meilleure carrière mais vous devez vous séparer en de bons termes. J’insiste dessus , la reconnaissance porte chance dans la vie.

On peut collaborer avec le meilleur staff du monde , le staff le plus professionnel mais si on n'a pas la chance , tout ça ne va rien donner . Didi n’a pas eu besoin de changer son staff pour être à ce niveau aujourd’hui. Il est toujours avec sa même équipe qu’on connaît depuis le début ( Jhonny, Zagba, Samo etc …)

Emma Dobré a produit kérosène, aujourd’hui kérosène a beaucoup plus de moyens qu’elle. Il peut se produire lui même mais continue toujours avec emma dobré (…)

Suspect, loin de tous ces bruits des réseaux sociaux, doit appeler Jule Beco pour apaiser son cœur , trouver la formule pour soit le réintégrer dans son nouveau staff où se séparer en de bons termes’’, écrit-il.