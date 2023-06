Leadership féminin : Le Forum WELA lance sa 2e édition

La 2e édition du Forum international WELA (Women empowerment and leadership agora) se tiendra les 27 et 28 juillet 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire. C’est ce qu’a affirmé Myranda Dekou, la commissaire générale au cours d’une conférence de presse.

Leadership féminin : L’inclusion sociale de la femme au centre du Forum WELA

Le Forum WELA (Women empowerment and leadership agora) ou Forum international du leadership et de la responsabilité de la femme est placé cette année sous le thème "Innovation technologique et digitale : levier de l’inclusion sociale, économique des femmes en Afrique".

Du 27 au 28 juillet 2023, des femmes cadres, des femmes porteuses de projets, des femmes dirigeantes et des étudiantes participeront à des ateliers de formation spécialisés visant à renforcer leurs capacités développement personnel, gestion financière, communication et gestion de carrière.

WELA, organisé par MAWUS’SE GROUP, a pour ambition de doter les femmes de compétences facilitant leur positionnement aux fonctions de direction au sein des entreprises, de promouvoir le leadership féminin, de réduire la vulnérabilité et la dépendance économique des femmes par l’autonomisation, d’améliorer les compétences en entrepreneuriat féminin, d’accroitre la productivité des femmes en entreprise et dans le secteur de l’entrepreneuriat.

"Les femmes africaines sont souvent confrontés à de nombreux obstacles dans leur parcours professionnel et leur accès aux opportunités économiques. Pourtant, nous savons que lorsque les femmes sont pleinement incluses dans le développement économique, cela bénéficie à l’ensemble de la société", a déclaré Myranda Dekou le vendredi 2 juin 2023 face à la presse.

Convaincue que l’innovation technologique et digitale a le pouvoir de transformer les sociétés et de créer de nouvelles opportunités, la commissaire générale du WELA a fait remarquer qu’en Afrique il existe des exemples inspirants de femmes qui utilisent ces outils pour surmonter les barrières et realiser leur plein potentiel.

Pour cette année, les participantes auront droit à un panel inaugural de haut niveau international permettant une réflexion stratégique et ouvrant les nouveaux enjeux de la promotion du genre en Afrique ; à trois workshops et des tables rondes pour croiser les regards et les approches ; trois sessions thématiques de capacitation des femmes et partages d’expériences ; une exposition vente de solutions pratiques à l’autonomisation et à l’épanouissement économique des femmes et un dîner gala de bienfaisance.

Myranda Dekou a insisté pour dire que le prix WELA, célèbre et valorise non seulement la femme modèle, entreprenante, leader, mais aussi les entreprises qui font de l’épanouissement de la femme, la réalisation de l’objectif global d’égalité du genre leur cheval de bataille. Huit prix individuels et destinés à des ONG et entreprises seront décernés. "Nous avons estimé que les acteurs au cœur du développement de la femme méritent d’être célébrés", a dit Myranda Dekou.