Côte d'Ivoire : Les populations d' Abobo outillées sur les procédures d'acquisition d'un bien immobilier

Les rideaux sont tombés sur la 3e édition des journées portes ouvertes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu) couplées à la caravane de sensibilisation, les 19 et 20 mai, dans la commune d' Abobo.

Clôture des journées portes ouvertes du MCLU à Abobo/ Amoulaye Coulibaly (DCM de Chim-Inter) : "En Côte d'Ivoire, on n'achète pas de terrain sans règle "

Mission accomplie pour le département ministériel de Bruno Koné et son partenaire officiel, Challenge Immobilier International (Chim-inter).

Après , Songon, Dabou, Yopougon et Anyama, c'est Abobo, commune du maire Kandia Camara qui a accueilli les agents du MCLU et leurs partenaires.

Comme à chacune des autres étapes, les populations ont été outillées sur les procédures pour acquérir légalement un bien immobilier.

Notamment, sur les procédures d'obtention de l'Arrêté de Concession Définitive (ACD). Dognon Gabin, le Chef du service ACD de la Direction du domaine urbain a attiré l'attention du public sur les bonnes pratiques pour acquérir un bien foncier.

"Avant d'acheter un terrain, dans un premier temps, il faut s'approcher des services du ministère de la construction pour s'assurer que ce site est situé dans un lotissement approuvé. Secondo, il faut vérifier que celui qui veut vous vendre le terrain en est le vrai propriétaire", a-t-il conseillé.

Poursuivant, il a tenu à rassurer la population. La procédure pour obtenir l'ACD, le précieux sésame qui sécurise leurs biens fonciers, n'est ni compliquée ni longue.

"Lorsque vous avez votre terrain qui est dans un lotissement approuvé, vous devez constituer votre demande d'ACD avec l'attestation villageoise, la lettre d'attribution, l'arrêté de construction provisoire (ACP) ou un acte administratif. Sur certains lots, il y a des permis d'habiter.

Avec ce document, on peut, également, constituer une demande d'ACD. Ceux qui possèdent les attestations villageoises doivent produire un exploit d'huissier qui sera joint à leur demande en plus du dossier technique et de leurs pièces d'identité. Tous ces documents sont déposés au guichet unique du foncier à la tour A.

Après cette étape, le dossier passera par la direction du domaine urbain et la conservation foncière avant d'être acheminé sur la table du ministre pour signature. Une fois, l'ACD signé, le dossier revient à la conservation foncière pour le paiement des frais d'allégation et de cession.

Cela fait, l'ACD est déposé au guichet unique du foncier pour que son détenteur le récupère. Toute cette procédure ne dure que 90 jours si votre dossier ne souffre d'aucune difficulté", a-t-il expliqué.

Sponsor officiel de ces assises, Chim-Inter, à travers Amoulaye Coulibaly, son Directeur commercial et marketing, s'est félicité de la proximité du ministère de Bruno Koné avec les populations.

"En Côte d'Ivoire, l'achat de terrain est soumis à des règles. Il y a une procédure d'obtention à suivre. Ce sont ces règles que le ministère de la construction, à travers ces journées portes ouvertes, est venu expliquer aux populations d'Abobo durant les 2 jours que nous ferons dans leur commune.

En notre qualité d'aménageur foncier agréé et de promoteur immobilier agréé, nous, Chim-Inter, soutenons cette noble initiative qui ouvre l'esprit des populations à l'obtention d'un bien foncier en toute sécurité.

C'est l'occasion pour moi de remercier le ministre Bruno Koné et ses collaborateurs. De mon expérience, je n'ai pas encore vu un ministère aussi proche des populations. Je salue, par la même occasion, le PDG de Chim-Inter, Yamoussa Coulibaly, qui met tout en œuvre pour le bien-être de la population ivoirienne", a-t-il réagi.

Comme dans toutes les localités sillonnées, Abobo, l'une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire, avec près de 2 millions d'habitants, a accueilli, avec enthousiasme, la 6e étape de la 3e édition des journées portes ouvertes du MCLU.

Preuve que cette initiative lancée par le ministre Bruno Koné répond à un besoin crucial des populations.