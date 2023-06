Coupe CAF: L' USM Alger s'offre son premier titre continental

L' USM Alger est sacré champion de la Coupe de la confédération 2023. C'est le tout premier trophée continental des Algériens remporté samedi 3 juin 2023 au Stade du 5 juillet 1962 d'Alger, malgré la défaite 1-0 face aux tanzaniens de Young Africans.

Battue, l' USM couronnée championne de la Coupe de la Confédération 2023

Malgré sa défaite au Stade du 5 juillet 1962 face au Young Africans en manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF, le club algérien décroche le trophée grâce à la règle des buts marqués à l’extérieur, après s’être imposé 2-1 en Tanzanie au match aller.

Le club avait déjà échoué en finale de la Ligue des Champions de la CAF en 2015 face aux congolais du Tout Puissant Mazembe. Le club d’Alger entre aussi dans l’histoire comme le tout premier club algérien à remporter la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF.

Abdelhak Benchikha, l’entraîneur de l'USM Alger, avait du mal à contenir sa joie après le trophée glané ce soir face aux Young Africans de Tanzanie, en finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF, malgré une défaite 1-0 à domicile.

"Nous disons merci à Dieu qui nous a permis d’être des héros. Nous remercions aussi le public qui a toujours été à nos côtés. Nos joueurs ont un peu péché par inexpérience dans cette finale retour, mais Dieu merci nous avons atteint notre but, et nous méritons ce sacre, non pas par rapport à la deuxième manche de la finale mais pour les 12 matchs précédents de notre campagne », a-t-il indiqué.