Côte d'Ivoire - RHDP : Avant les municipales et régionales, Ouattara très attendu

Le 15 juin 2023, le Président de la République, par ailleurs Président du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et Paix (RHDP), Alassane OUATTARA, va présider à l'investiture des candidats de son parti, retenus pour les élections municipales et régionales. Une cérémonie solennelle sera organisée à cette occasion pour magnifier les candidats et prôner la cohésion, l’union, l’unité au sein du parti après les malentendus, les divergences voire même des menaces et sanctions engagées contre d’autres militants.

Cérémonie d'investiture des candidats RHDP : Les militants attendent Ouattara pour démêler l’écheveau

Les désagréments issus des velléités de désignation des candidats desdites élections seront certainement abordés par le président du parti avec des épithètes d’apaisement, d’assurance et d’espérance qui permettront de galvaniser à nouveau les militants frustrés et blessés dans leur amour-propre.

Alors, les militants attendent le Président du parti Alassane OUATTARA pour qu’il démêle l’écheveau une bonne fois pour toute.

À contrario de ce qui est dit ça et là d’une part, et d’autre part les menaces et des sanctions en cours contre certains militants qui ont décidé d’assumer leur indépendance circonstancielle dans ces élections locales, le président du parti s’en était exprimé antérieurement sur le cas des « Indépendants ».

« (…) Le système des indépendants montre l’émergence et le dynamisme de la démocratie dans notre pays. Et c’est aux élections locales que l’on peut le constater le plus. Donc je me félicite personnellement du nombre de candidatures indépendantes même si bien sûr la discipline des partis auraient pu mieux jouer.

Mais, si une personne estime qu’elle a la capacité de porter une contribution importante à sa commune ou à sa région, et qu’elle n’a pas été retenue par son parti politique, je crois que la démocratie exige qu’elle puisse démontrer sa capacité à compétir. Mais elle doit le faire dans des conditions régulières. Et surtout en perdant, elle doit accepter le verdict des urnes… » Déclaration du Président Alassane OUATTARA.

Cependant, les dispositions relatives au code de discipline du 28-29 janvier 2019 en ses articles 35 et 36 stipulent respectivement que :

- Les militants doivent observer la discipline la plus stricte en s’interdisant toutes initiatives personnelles qui pourraient compromettre l’image de marque du parti ou à contredire sa ligne politique.





- Sont interdits et sanctionnés les actes de déclarations contre le parti ou les décisions prises dans la presse écrite ou audiovisuelle, les candidatures indépendantes contre des candidats investis par le parti, et manquement à l’honneur et à la probité.



- Les sanctions disciplinaires sont : l’avertissement, le blâme, la suspension, l’exclusion temporaire ou définitive.



Le règlement intérieur se doit d'être respecté par tous les militants. Cela ne souffre d’aucun doute. En revanche, pour un parti qui se veut démocratique, il devrait procéder au système de démocratie interne pour toute désignation qui souffre de consensus. Il faut travailler dans ce sens pour pérenniser l’union et la cohésion.



Idriss DAGNOGO