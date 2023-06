Côte d’Ivoire-RHDP : Sangafowa livre un secret sur Kandia Camara

À la faveur de la présentation de Kandia Camara en tant que candidate du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux élections municipales à Abobo, le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a livré un secret sur la cheffe de la diplomatie ivoirienne.

Municipales à Abobo: Kandia Camara officiellement présentée comme candidate du RHDP

Dimanche 4 juin 2023, une délégation du RHDP conduite par Mamadou Sangafowa s’est rendue dans la commune d’Abobo, précisément au complexe sportif. Dans son discours, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie a traduit un secret concernant Kandia Camara.

En effet, Mamadou Sangafowa a révélé qu’au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, la ministre des Affaires étrangères d’Alassane Ouattara joue le rôle de "négociatrice qui veille à la cohésion au sein du parti comme une mère".

"Nous sommes ici à la demande du parti. Vous savez que le chef de l’État, le président du parti et le directoire ont porté le choix sur Kandia pour les municipales à Abobo. C’est elle que nous sommes venus soutenir. Je l’ai connu edepuis sa lettre de déclaration d’adhésion et j’ai trouvé en elle une militante de conviction (...) C’est l’une des femmes les plus politiques du pays. Je rends hommage à une négociatrice qui veille à la cohésion au sein du parti comme une mère. Vous faites l’unanimité à la base et au sommet du parti. La preuve, le Gotta du parti est à vos côtés en ce jour. Je vous invite à vous appuyer sur les structures de base du parti afin de présenter une liste inclusive. L’enjeu pour Abobo, c’est le taux de participation", a déclaré le chef de délégation.

Par ailleurs, le FPI (Front populaire ivoirien) de Pascal Affi N’guessan a décidé de ne pas présenter de candidate à Abobo. Le parti à la rose a décidé de soutenir la candidature de Kandia Camara.