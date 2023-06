La direction du collège moderne d'Attobrou dans le département d'Agboville, a organisé, le vendredi 02 juin 2023, la première édition de la journée de l'excellence, au sein de l'établissement. Ainsi, 16 élèves de la sixième à la troisième, qui se sont distingués par leur travail durant l'année scolaire, ont été primés, en présence des enseignants, parents, amis et connaissances, venus nombreux pour la circonstance.

Agboville: Les meilleurs élèves du collège moderne d'Attobrou célébrés

Ouvrant la série des allocutions, Mockey N'Dabian, le président du comité d'organisation a indiqué qu'il s'agit de marquer le coup à travers cette célébration.

« La présente cérémonie est pour rendre hommage de façon solennelle à nos élèves, les plus méritants, ainsi qu'au personnel enseignant qui ne ménage aucun effort afin que nous ayons de très bons résultats », a-t-il révélé, en présence de Kré Gnakoury Emmanuel, représentant le sous-préfet d'Attobrou, Dr Ouattara Ébi Akoua Antoinette.

Madélaine Beh, principal du collège s'est quant à elle réjouit de l'organisation d'une telle activité au sein de l'établissement dont elle a la charge.

« Ma conviction pour ce collège, est que l'école soit la voie royale de la promotion du mérite, du travail bienfait et de la saine émulation. C'est pourquoi, je travaille avec la communauté éducative, à savoir les personnels du collège moderne d'Attobrou, le COGES et les cadres afin de poser les bases d'une école de qualité », a-t-elle promis, avant d'adresser ses remerciements à tous les fils et filles de la localité située à environ 25 kilomètres d'Agboville, pour leur soutien constant dans l'atteinte de cet objectif.

Notons que, ce collège à base 2( 2 classes par niveau de la 6e à la 3e), qui a ouvert ses portes en 2019 a occupé la première place avec 60%, à la session 2022 de l'examen du BEPC au niveau de la direction régionale de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation d'Agboville(DRENA).

Prenant la parole, Adou Gbalé, parrain de la cérémonie, s'est félicité de cette initiative. « Je suis un pur produit de l'école. C'est l'école qui a fait de moi ce que je suis, aujourd'hui. Ceci étant, je ne peux que promette l'excellence.

L'excellence au niveau de la région de l'Agnéby-Tiassa, du département d'Agboville et surtout au niveau de la sous-préfecture d'Attobrou. Si pour amener nos enfants à l'excellence, à tourner le dos à l'alcool, à la drogue et pour les jeunes filles, à tourner le dos à la prostitution, je serai toujours là.

Et ce, afin d'aider nos enfants, nos jeunes frères et sœurs à aller de l'avant et prendre la relève. Mais, une relève disponible, intelligente, bien formée et responsable afin que nous puissions aller au développement avec fierté », a souligné le 5e vice-président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa.

Puis, le président de la mutuelle de développement d'Attobrou(MUDEVA) a, appelé ses filleuls à s’inscrire durablement sur la voie du travail bienfait, à l'image du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N'Gou Pierre, par ailleurs président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

« Chers lauréats, je vous demande de ne pas dormir sur vos lauriers, continuer à redoubler d'ardeur au travail. (...) À ceux qui n'ont pas été primés, chers enfants, ne vous découragez pas. Armez-vous de courage, étudiez, abandonnez les lieux de funérailles et consacrez-vous à vos études car c'est un défi que vos camarades vous ont lancé à travers cette cérémonie de distinction », a recommandé Adou Gbalé.

Esséhin N'Cho Divine-Xavière en classe de 3e avec une moyenne annuelle de 16,04/20, a, au nom des lauréats, exprimé sa gratitude aux initiateurs et au parrain pour sa disponibilité et sa sollicitude.

Une séance de planting d'arbres, la pose de la première pierre du préau de l'école et la remise de diplômes de félicitations aux enseignants, ont été les autres temps forts de la première édition de la journée de l'excellence.

La construction d'une clôture et l'acquisition de matériels informatiques sont les principaux besoins du collège moderne d'Attobrou, qui compte 540 élèves encadrés par 21 personnels administratifs dont 15 enseignants.

Tizié TO Bi



Correspondant régional