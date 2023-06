"Ethique et responsabilité pour des examens de qualité". C'est autour de ce thème que la session 2023 des examens scolaires à grand tirage, se tient depuis ce lundi 05 juin 2023, le CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires) à Agboville, à l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire.

Éducation nationale: 10 102 candidats à l'assaut du CEPE à Agboville

« Notre département compte 06 IEPPs avec 47 centres de composition répartis dans les communes et à travers les villages. Nous comptons également 10 102 candidats. Nos effectifs sont légèrement en baisse cette année et parmi ces candidats, nous avons 4 862 filles soit 48,90% et 5 233 garçons soit 51,10%.

Au centre Application 2, nous avons 173 candidats dont 140 candidats officiels et 33 candidats libres, qui composent dans 06 salles de classe. Ici, il y a 87 garçons avec une parité presque parfaite, 50,28% et 86 filles soit 49,72% », a détaillé Antoinette Péné N'Goran, directeur régional de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation d'Agboville(DRENA).

Notons que c'est la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, prof. Mariatou Koné qui a procédé au lancement officiel de cet examen dans la commune de Botro dans la région de Gbèkê.

Les candidats ont commencé par l'épreuve d'Exploitation de texte. Il s'en suivra celle de l'Éveil de milieu et de la Dictée. Dans l'après-midi, ils auront à composer en Mathématiques.

Procédant au lancement officiel, le secrétaire général 2 de la préfecture d'Agboville, Séka Fidèle, a appelé les acteurs de l'examen à la responsabilité.

« J'attache du prix à une organisation parfaite de cet examen en rapport avec le thème des examens de cette année. C'est pourquo, j'attends de vous probité, engagement de telle sorte que ces épreuves se déroulent bien. Qu'on ne parle pas de fraude et de tricherie car bien souvent c'est le personnel d'encadrement, les examinateurs qui se font complices par des propositions indécentes de la part de certains parents d'élèves. Alors, mesdames et messieurs faites preuve d'intégrité et de responsabilité professionnelle pour le bon déroulement de cet examen », a réitéré le représentant du préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Aux candidats, il leur a demandé de se faire confiance. « Vous avez travaillé tout au long de l'année avec sérieux. Aujourd'hui, on vous demande de retranscrire simplement tout ce que vous avez appris.

Le préfet de région sait pouvoir compter sur vous et est convaincu que vous êtes de bons élèves, capables de réussir votre examen. Nous attendons de vous, de bons résultats afin que le département d'Agboville soit classé premier au niveau national. Faites vous confiance », a invité Séka Fidèle.

Le conseiller municipal, chargé de l'Éducation, N'Cho Adé Louis, et Dotéhé Coulibaly Sakrou, commandant de compagnie de la gendarmerie d'Agboville, ont pris part à la cérémonie.

Au niveau national, ce sont 654 531 élèves qui sont à la conquête du CEPE dont 321 865 filles. Les résultats de l'entrée en sixième sont attendus pour le mardi 20 juin prochain, à 14 heures.



Tizié TO Bi

Correspondant régional