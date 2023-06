Côte d’Ivoire : Libérée, Lolo Beauté s’explique et présente des excuses publiques

Lolo Beauté a été libérée le lundi 5 juin quelques heures après l’annonce de son déferrement devant le parquet. Dans un direct sur sa page Facebook, l’influenceuse a expliqué les circonstances de son arrestation et s’est excusée à nouveau.

Lolo Beauté : "J’ai commis beaucoup d’erreurs. Je suis à Abidjan et je me mets à genoux devant tout le monde pour vous dire, une fois de plus, je vous demande pardon’’

Les choses se sont précipitées pour Lolo Beauté après avoir été cueillie à sa descente d’avion par les autorités policières ivoiriennes.

L’influenceuse a été présentée devant le parquet le lundi 5 juin pour répondre de ses actes. Il est reproché à Lolo Beauté les faits d' atteinte publique à la pudeur ou outrage à la pudeur.

Quelques heures après son déferrement devant le parquet, la sœur cadette du général Camille Makosso a été relâchée au soir de cette journée du lundi 5 juin.

Rapidement, elle a invité ses abonnés dans un direct pour présenter une fois de plus des excuses publiques face caméra à tous les ivoiriens.

Lolo Beauté l’avait fait il y a trois mois de cela quelques jours après la publication accidentelle de sa nudité.

‘’Ce soir, j’ai décidé de faire cette vidéo pour encore une fois de plus dans un premier temps, demander pardon. Je demande une fois de plus pardon à toute la Côte d’Ivoire, à toutes les femmes, aux autorités de la HACA pour ce qui s’est passé sur les réseaux sociaux. […] J’ai commis beaucoup d’erreurs.

Je suis à Abidjan et je me mets à genoux devant tout le monde pour vous dire, une fois de plus, je vous demande pardon. Je l’ai fait depuis l’Europe, je le fais encore depuis Abidjan. Je ne suis pas parfaite, j’essaie de changer et je suis convaincue que je vais changer. Je vous en fais la promesse. […] C’est fini’’, dit-elle.

Avant d’expliquer les circonstances de son interpellation : ‘’Les gaffes que j’ai faites sont tellement graves que si je dois continuer à demander pardon, je vais toujours demander pardon. Je suis un être humain, je commets des fautes’’.

Cependant, l’influenceuse est consciente aujourd’hui d' avoir tiré une véritable leçon des actes qu’elle a commis et dorénavant, elle se dit être prête à réorienter positivement tous ses contenus pour le bonheur et la joie des internautes.

‘’Je ferai mes vidéos pour plaisanter et faire rire les gens, encourager la jeunesse à devenir aussi des femmes d’entreprises comme moi sans compter sur un homme. Je me rends compte que les vidéos où je fais des bêtises sont plus partagées que lorsque je pose ma caméra et je dis aux femmes : ‘Ayez la rage de réussite.’ Je suis ivoirienne et fière. J’adore mon pays et rien que pour ça je dois arrêter de faire des bêtises’’, rassure-t-elle.

Dans son direct, Lolo Beauté était entourée de deux de ses filles. ‘’Les enfants que vous voyez là, ce sont les derniers de mes enfants. Elles n’ont que 4 ans. Elles ont besoin de moi, de mon énergie et de ma force pour pouvoir leur inculquer une bonne éducation et aussi garantir leur avenir.

[…] Elles ont besoin que je sois cette mère lorsqu’elles sortent et disent : ‘Lolo Beauté, c’est notre mère’. […] J’en ai cinq. Les autres sont grands mais celles-là sont petites. Aujourd’hui, je touche du bois, [si, ndlr] je meurs, il n’y aura personne pour s’occuper de ces enfants que vous voyez en joie. Même si je suis maudia, la malédiction doit quitter de ma vie à cause de ces enfants’’.