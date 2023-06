Infrastructures: Le Cameroun salue "le bond prodigieux" effectué par la Côte d'Ivoire

Joseph Dion Ngute, Premier ministre Camerounais, s'est entretenu avec son homologue ivoirien, Patrick Achi, lundi 5 juin 2023, à Abidjan. A l'issue de cette audience qui s'est tenue en marge de l'édition 2023 de Africa CEO Forum, Joseph Dion Ngute en a livré la substance.

AFRICA CEO FORUM : Joseph Dion Ngute reçu en audience par son homologue ivoirien Patrick Achi

Selon Joseph Dion Ngute, cette rencontre se situe dans le cadre des relations séculaires qui lient le Cameroun et la Côte d'Ivoire. "Je suis venu pour exprimer le sentiment du président de la République du Cameroun, le président Paul Biya qui m'a dépêché auprès du Premier ministre pour, d'abord, faire comprendre que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Et quand la Côte d'Ivoire a un évènement comme l'Africa CEO Forum qui se déroule en ce moment, le Cameroun doit être à ses côtés", a-t-il entamé.

Poursuivant, le Chef du gouvernement camerounais a ajouté que le renforcement de la coopération entre les 2 pays frères était l'un des principaux points au menu de ses échanges avec Patrick Achi. "Nous sommes là, également, dans le cadre économique. A ce niveau, nous voulons féliciter la Côte d'Ivoire pour ce qu'elle a pu faire. Depuis quelques temps, nous avons vu le bond prodigieux qu'elle a effectué dans le domaine des infrastructures. Nous avons les mêmes challenges et c'est important que nous apprenions les uns des autres", a-t-il expliqué.

En outre, M. Ngute a annoncé une visite de son homologue ivoirien au Cameroun, dans les prochains mois. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations depuis leurs indépendances. L'excellence de cette coopération se traduit par une grande proximité entre les deux peuples. Ainsi, une communauté de 25.000 camerounais, est elle établie au pays d'Alassane Ouattara.

Info: S.B