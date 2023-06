Blé Goudé : "Qui va venir investir dans un pays où il y a la guerre tous les 5 ans ?"

Charles Blé Goudé a adressé un message de paix et d'espoir aux populations de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire) le dimanche 4 juin 2023. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a de nouveau exprimé son ambition de contribuer à réconcilier les Ivoiriens.

Blé Goudé à Bouaké : "C'est un message de paix que je suis venu vous apporter"

Le président fondateur du COJEP poursuit sa tournée de réconciliation dans les localités de la Côte d'Ivoire. En effet, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a posé ses valises dans la région du Gbêkê le weekend dernier. À Bouaké où il a animé un meeting, Charles Blé Goudé a lancé un message de paix.

"C'est un message de paix que je suis venu vous apporter. Vous êtes fils et filles de Bouaké. C'est ici que tout est parti, mais la paix peut partir d'ici (...) Nous avons intérêt à ce que tout soit calme dans ce pays. Vous qui êtes là, pour la plupart, élèves, étudiants. Vos parents vous ont mis à l'école pour que vous puissiez travailler demain. Mais qui va venir investir dans un pays où il y a la guerre tous les cinq ans ? On n'investit pas là où il y a des conflits. C'est pourquoi les premiers qui doivent se battre pour protéger la paix, ce sont les jeunes parce que c'est eux qui ont intérêt qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire", a déclaré l'ex-prisonnier de la prison de Scheveningen.

Il y a quelques jours, le chef de file du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples a séjourné à Bondoukou. Il avait été reçu à la grande mosquée de ladite ville. On se rappelle que lors d'échanges avec les chefs Dan en février 2023, Blé Goudé avait clairement affirmé que les "petites querelles de positionnement" ne l'intéressaient pas", car il voit trop loin. "Là où il y a la guerre, on ne construit pas. Là où il y a la guerre, on ne développe pas. C'est pourquoi j'appelle à la paix", avait-il dit.