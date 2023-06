Musique: Kedjevara demande à MC One de revenir à 18 avril Production

Kedjevara sent que son ex-poulain, MC One, est dans les difficultés depuis son départ de 18 avril Production. Trois ans après, sans résultat concret, le chanteur Coupé-décalé lui demande de revenir à la maison.

Kedjevara tend la main à son ex-poulain, MC One

Le jeune rappeur ivoirien, MC One est depuis le début de sa carrière musicale sous la coupole de l’artiste Coupé-décalé, Kedjevara. C’est la structure de production du fils de la chanteuse, Antoinette Allany, 18 avril Production qui est le producteur de tous les albums de MC One. Depuis quelques années, le rappeur ivoirien a mis fin à son contrat avec son mentor. Il est depuis avec le label Sony France qui a la lourde responsabilité de produire ses futurs albums.

Malheureusement, depuis trois ans que MC One est sous contrat avec l’une des plus grandes maisons de production dans le monde, Kedjevara ne voit rien de positif se profiler à l’horizon. Face à cette situation difficile que rencontre son ancien poulain, le chanteur Coupé-décalé lui a fait une proposition à travers une publication lundi 5 juin soir sur sa page Facebook. ‘’Bonsoir fils (MC One), depuis 3 ans, on ne voit rien dans album avec Sony France. Si tu tapes poteau là-bas, reviens chez 18 avril production Abidjan, le travail va continuer. C'est la famille free-lance’’, écrit-il.

Alors que l’affaire de rupture de contrat entre Suspect 95 et son manager, fait grand bruit sur les réseaux sociaux, Kedjevara a voulu mettre les pendules à l’heure. ‘’L'histoire de la fin de collaboration entre MC One et 18 avril prod de Kedjevara, est intervenue depuis 2 ans. La famille reste la famille’’, avait-il dit.

Et de préciser : “Aujourd’hui je suis fier de ce qu’il est devenu. Pour ne pas qu’on me dise que Kedjevara mon vieux, tu m’as pris depuis le berceau, mais où je suis arrivé là, je suis à un certain niveau, tu ne peux plus m’envoyer là-bas, moi-même doucement, je lui ai donné sa liberté, petit va… Avant que tu ne décides de changer de staff, nous mêmes, on te donne ta liberté”.