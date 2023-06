Bishop Idriss Ouattara: “Le réveil spirituel est en marche à Yopougon”

Il est un peu plus de 20H. Sous une pluie battante, des centaines de fidèles bravent les torrents dans une ambiance électrique. A tour de rôle, depuis 17H, des lieutenant de Bishop Mohamed Idriss Ouattara se succèdent sur un podium géant installé sur la Place Ficgayo à Yopougon.

Eglise Ambassade des miracles: Bishop Mohamed Idriss Ouattara fait un bilan de trois semaines d'immersion spirituelle à Yopougon

Nous sommes dans la plus grande commune d’Abidjan. Ici, les populations réapprennent à vivre après deux décennies de crise. Yopougon, épicentre de la crise postélectorale 2010-2011, tentent de se réinventer.

Depuis quelques minutes, la pluie gagne en intensité. Des sentinelles déployées pour quadriller le site se mobilisent et se passent des mots. Une brèche s’ouvre sur le flanc gauche de la place, sans que le public debout sous la pluie ne soit alerté. Captivé par les chants gospel entonnés à l’unisson, qui s'enchaînent. Marche, sauts, courses à trots, les fidèles tentent par tous moyens de prendre le dessus sur une fraîcheur intenable.

“Je suis là pour prendre ma part de bénédiction. Même jusqu’au petit matin la pluie ne me fera pas rentrer chez moi sans ma délivrance”, lance Diane Ekissi, venue de Niangon sud à gauche.

A 21H12, un cortège impressionnant de véhicules introduit par des motos à gyrophare, brisent la clameur des vents. Puis deux Mercedes similaires de type présidentielle et soigneusement encadrées par des bolides noirs, font leur entrée, via la brèche.

L’une laisse rapidement la place à l’autre qui est vite encadrée par une garde rapprochée.

Les intempéries semblent avoir été actionnées pour atteindre leur seuil de croisière.

Si un premier occupant en sort, les regards restent encore pointés sur le véhicule qui demeure sous le contrôle de sentinelles.

Le bishop (Mohamed Idriss Ouattara) est en prière, murmure-t-on. Moins de dix minutes plus tard, la pluie s’estompe peu à peu. Au moment de mettre les pieds par terre, le ciel accuse une embellie qui laisse croire à une onction divine pour marquer la soirée de prière.

Ce soir du vendredi 2 juin, le rideau tombe sur un programme de trois semaines à travers Yopougon. Elle a débuté au quartier Koweït, puis le terrain BAE de Toit-Rouge avant l'apothéose à Ficgayo.

“Nous sommes très heureux d'être dans cette commune qui est plus grande d'Abidjan. Il y a énormément de travail à faire, notamment en matière d'évangélisation. Je suis heureux d'être choisi comme l'instrument entre les mains de Dieu”, soutient le Bishop, fondateur de l' Eglise Ambassade des miracles.

“Aujourd'hui nous sommes à la Place Ficgayo. Comme vous le constatez avec tout ce beau monde sous une pluie battante depuis plusieurs heures, c'est la preuve que le réveil spirituel est en marche dans notre pays. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne de faire ce que nous faisons”, reconnait l’homme de Dieu.

Crises familiales, crises professionnelles, crises sociales ou encore dépravation des mœurs… Tant de crises, tant de crises que Idriss Ouattara a eu à intercéder pour la clémence du tout-puissant.

“Cette année, Il (Jésus-Christ) nous a conduit à Yopougon, nous sommes à la 29e édition. Le bilan est formidable dans la mesure où nous avons plusieurs milliers de personnes attirées par le seigneur Jésus, sur les trois éditions. Des âmes sont nourries par la parole de Dieu. On observe des miracles . Des paralytiques marchent, des fous depuis 15 ans sont guéris par la puissance de Dieu”, se réjouit-il.

Un jour, le Seigneur lui apparut et lui confia une Mission en deux axes : Va et guéris les hommes de leurs maux par la prédication de l’évangile de foi; Élève ensuite une génération de champions pour Ma gloire”, nous a confié Hervé Somolo, en charge de la communication et de la promotion du ministère Mohamed Idriss Ouattara.