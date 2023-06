Affaire Maggi-Hassan Hayek : "Nestlé nous prend-il pour des tocards ?"

En Côte d'Ivoire, une vive polémique est née autour de la consommation du bouillon dénommé Maggi et produit par Nestlé. La société a publié un communiqué afin de rassurer les consommateurs. Cependant, cela n'a pas empêché Hassan Hayek de lancer un appel aux autorités ivoiriennes.

Polémique autour de Maggi : L'appel d'Hassan Hayek

Devant la polémique sur la consommation du bouillon Maggi, Nestlé a tenu à rassurer les consommateurs. "En Côte d'Ivoire, nous savons que beaucoup d'entre nous utilisent le cube Maggi directement sur le plat prêt à être consommé, notamment dans l'attiéké ainsi que dans les marinades et vinaigrettes. Cela ne pose aucun problème", a déclaré dans la note Patricia Ekaba, directrice de la communication institutionnelle et des affaires publiques.

Poursuivant, elle a recommandé aux consommateurs "d'utiliser les bouillons Maggi en ayant à l'esprit qu'il s'agit de toujours respecter l'apport journalier en sel recommandé". "C'est le message sur lequel nous avons insisté lors de l'atelier sur la nutrition tenu le 2 juin à Abidjan, au siège de Nestlé Côte d'Ivoire", a-t-elle précisé.

Hassan Hayek, un influenceur bien connu en Côte d'Ivoire, a réagi après la publication du communiqué de Nestlé. "Nestlé nous prend-il pour des tocards ?", s'est-il interrogé.

"Le 2 juin un atelier organisé par Nestlé (nutrition academy) dans lequel madame Akua Kwakwa qui est responsable nutrition, santé, bien-être et durabilité, nous mettait en garde contre l’utilisation du cube Maggi dans le garba ! Elle a qualifié que le consommer sans être préparé est qualifié de nuisible pour la santé !", a clarifié le "vagabond de la charité".

"Pendant ce même atelier un autre expert de la santé publique et nutritionniste, M. Jules Kouassi va confirmer en disant qu’il s’agit d’un bouillon culinaire destiné à être utilisé dans la cuisson des repas et non dans d’autres conditions . Il ne faut pas les consommer crus, car cela comporte des risques pour la santé. Ce matin, Nestlé fait un communiqué comme quoi l’utilisation du cube Maggi sur un plat cuisiné ou non ne pose aucun problème ! Alors moi consommateur je me pose cette question : Qui des deux dois-je écouter ? Le nutritionniste et le responsable santé ou la marque qui cherche à écouler sa marchandise ? Nous demandons humblement au ministère de la Santé de tirer cette histoire au clair, car nous voulons savoir ce qu’il en est pour ne pas mettre la vie des personnes en danger !", a enfoncé Hassan Hayek.