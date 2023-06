Mairie de Guitry: Ces grandes actions et infrastructures réalisées par Patricia Yao

La députée-maire de Guitry, l’honorable Patricia Yao, a présidé, mardi 06 juin, la deuxième réunion du conseil municipal de la commune pour l'année 2023. Cette réunion qui avait pour ordre du jour principal: l’adoption du budget modificatif de l'exercice 2023, s’est tenue en présence du préfet IDA Camara.

Patricia Yao fait passer le budget de la mairie de Guitry de 150 millions à 823 millions FCFA

L’embellie économique que connait la Côte d’Ivoire depuis 2011, avec l’arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, rejaillit sur l’ensemble des localités du pays. A Guitry par exemple, le développement est impulsé par Mme Patricia Yao, première femme députée de la commune de Guitry et de la sous-préfecture de Dairo-Didizo, élue maire de la commune de Guitry en 2018, grâce à ses nombreuses actions en faveur du bien-être des populations.

Après la première réunion du conseil municipal de la mairie de Guitry pour l’année 2023, tenue le mercredi 15 mars 2023, le maire Patricia Yao a présidé, mardi, la deuxième réunion du conseil municipal de la commune de Guitry pour l'année 2023. Au cours de cette réunion qui avait pour ordre du jour principal: l’adoption du budget modificatif de l'exercice 2023, Mme Yao s’est réjouie d’avoir pu faire évoluer le budget de la mairie de Guitry qui était d'environ 150 millions à sa prise de service en 2018 à 823 millions aujourd’hui, grâce aux subventions spéciales de l'Etat et à sa rigoureuse politique de recouvrement des recettes.

Ce fût également l’occasion pour la candidate à sa propre succession, de rappeler les principales actions et infrastructures réalisées grâce à la sollicitude du Chef de l'Etat et de la Première Dame. Il s’agit de la construction de 18 écoles primaires et préscolaires et de six centres de santé, avec douze ambulances; la construction en cours d'un bloc opératoire de l’hôpital général, d'un bâtiment administratif, d'une clôture pour cet hôpital qui vient de bénéficier d'un groupe électrogène et d'un grand préau pour la vaccination, la construction de cinq Châteaux d’eau dont deux fonctionnels et d'un parc de loisir dans la commune de Guitry.

A cela, il faut ajouter la construction en cours du stade omnisports (handball, volley-ball et basket) obtenue grâce à la sollicitude du ministre des Sports, Claude Danho Paulin, et de l’hôtel de ville de Guitry. « Merci au couple présidentiel dont l’affection nous permet d’obtenir tous ces projets pour le grand bonheur de nos populations », s’est félicitée Patricia Yao.