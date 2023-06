Espagne: Gérard Piqué et sa compagne en procès contre un paparazzi

Shakira est en Espagne depuis quelques jours avec les enfants de Gérard Piqué. En même temps, l’arrivée de la chanteuse colombienne à Barcelone, semble avoir gâché les jours de paix de Piqué et sa nouvelle compagne. Mais, ils sont de nouveau dans l’œil du cyclone d’un journaliste qu’ils considèrent comme leur pire ennemi.

Gérard Piqué et sa compagne demandent des mises en garde contre un paparazzi

Après sa rupture avec Gérard Piqué, Shakira a décidé d’aller s’installer à Miami avec ses deux enfants. Cependant, elle n’a pas hésité à revenir à Barcelone le dimanche 4 juin pour le Grand Prix d’Espagne de F1 pour soutenir l’Anglais, Lewis Hamilton. Ce dernier, avec qui la colombienne est très proche, a d’ailleurs terminé deuxième derrière Max Verstappen.

Mais, sa présence avec ses deux enfants Milan et Sasha, pour être avec leur papa, Gérard Piqué, et passer la plupart de leurs vacances scolaires avec lui, gâche déjà la quiétude de Clara Chía avec son chéri. Avant l’arrivée de la star, Piqué et Clara Chía passaient des jours tranquilles en Espagne. À chaque sortie, ils avaient l’air très heureux et amoureux.

Le célèbre journaliste espagnol, Jordi Martín, qui suit de près la relation entre Shakira et Piqué depuis des années et qui, avec l’arrivée de la chanteuse, n’a de cesse de solliciter les déclarations de l’ancien footballeur espagnol et de sa petite amie, ne semble pas plaire.

Le procès contre le paparazzi s’ouvre mercredi 7 juin. En raison de la plainte déposée par le couple le 10 mai dernier lorsque Jordi Martín a sauté dans une zone privée d’un parking et a tenté de les photographier. En outre, Gérard Piqué et Clara Chía Martí avaient demandé une ordonnance restrictive à ce que Jordi Martín ne puisse pas les approcher à moins de 3 000 mètres.