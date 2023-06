Côte d'Ivoire : Adou Richard nommé au Conseil constitutionnel

Adou Richard est nommé au Conseil constitutionnel. Le président Alassane Ouattara a procédé à la signature d'un décret portant nomination du procureur de la République de Côte d'Ivoire au sein de ladite institution, indique un communiqué officiel publié le mardi 6 juin 2023.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara nomme Adou Richard au Conseil constitutionnel

Selon un communiqué émanant du secrétaire général de la présidence de la République, le président Alassane Ouattara "a procédé, ce mardi 6 juin 2023, à la signature d'un décret portant nomination de conseillers au Conseil constitutionnel".

On apprend ainsi qu'Aimée Zebeyoux, magistrat hors hiérarchie, Adou Richard Christophe, magistrat hors hiérarchie et Sébastien Yédoh Lath, enseignant-chercheur en droit public et agrégé des facultés de droit sont nommés pour une durée de six ans, à compter du 27 juillet 2023.