Côte d'Ivoire : Sansan Kambilé félicite Adou Richard pour sa nomination au Conseil constitutionnel

Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, a adressé ses félicitations au procureur Adou Richard Christophe pour sa nomination au sein du Conseil constitutionnel. Il a également remercié le président de la République de Côte d'Ivoire.

Côte d’Ivoire : Sansan Kambilé remercie Ouattara pour la nomination d’Adou Richard

NOMINATION DU PROCUREUR ADOU RICHARD CHRISTOPHE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.

Le président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, vient de procéder à la nomination du Procureur de la République près le Tribunal de première pnstance d’Abidjan, Monsieur ADOU Richard Christophe, en qualité de conseiller au Conseil constitutionnel.

En ma qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, je voudrais adresser mes plus vifs remerciements au chef de l’État pour cette nomination et la confiance ainsi témoignée à l’intéressé.

À monsieur ADOU Richard Christophe, j’adresse mes félicitations pour cette promotion méritée, qui honore l’ensemble de la magistrature.

Brillant magistrat, monsieur ADOU Richard Christophe a conduit avec compétence, dévouement exemplaire et courage les missions à lui assignées, tant au Parquet près le Tribunal de première instance d’Abidjan qu’à la tête de la Cellule spéciale d’enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme.

Lui réitérant mes félicitations, je lui souhaite plein succès dans l’exercice des nouvelles fonctions qu’il est appelé à exercer.

Jean Sansan KAMBILE