Côte d’Ivoire : Les trafiquants de boisson défient l’autorité de l’État

Les trafiquants de boisson ont décidé de défier l’autorité de l’État de Côte d’Ivoire. La gendarmerie nationale vient encore de démanteler un entrepôt de fabrication illicite de boissons dans la commune de Yopougon. Cette saisie montre à quel point ces individus sont déterminés à violer la loi.

Des trafiquants de boisson interpellés à Yopougon

Selon des informations officielles, le vendredi 2 juin 2023, la gendarmerie nationale ivoirienne et une unité de la Cellule de prévention et d’investigation du Comité national de lutte contre la contrefaçon (CNLCC) ont démantelé un réseau de fabrication illicite de boissons alcoolisées dans la commune de Yopougon.

Une pompe de filtration, un capsuler, un refroidisseur, une alance électronique, deux appareils servant au remplissage de bouteilles, quatre bidons de chimi-pro, deux balances, une machine électrique de fermeture de plastique, quatre Irish Moss (sachets), quatre cartons de levures, quatre sacs de malt et un rovers pompe ont été saisis sur les lieux.

Il y a deux ans, des douaniers avaient saisi 500 cartons de boisson dissimulés dans un car. L’opération a été conduite par le Groupe d'intervention rapide d'Abidjan (GIRA).

Tout ceci a amené le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a lancé la lutte contre les auteurs de fraude dans le secteur de la boisson en mai 2023. Des missions de contrôles répressifs doivent s’effectuer du mercredi 24 mai 2023 au vendredi 9 juin 2023 et être exécutées dans le strict respect des règles d’éthique et de déontologie, affirmait le ministère dans un communiqué.

Visiblement, les fraudeurs ne semblent pas être intimidés par les menaces du gouvernement ivoirien. Bien au contraire, ils continuent de défier l’autorité de l’État.