Côte d’Ivoire-Adjamé : Soumahoro Farikou inaugure la Maison des jeunes

Soumahoro Farikou, le député-maire d’ Adjamé, a inauguré la Maison des jeunes au cours d’une cérémonie qui a eu lieu le mardi 6 juin 2023. L’événement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités politiques ivoiriennes.

Côte d’Ivoire : Les jeunes d’ Adjamé ont désormais leur maison

La cérémonie d’inauguration de la Maison des jeunes d’ Adjamé s’est tenue le mardi 6 juin 2023 en présence d’Assui Anderson, le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Jeunesse, d’Issouf Doumbia, le député-maire de la commune de Bingerville et de Mme Onésine Marie-France Evelyne, la directrice générale du CIDJ et du Quartier Jeunes de Paris.

Elie était placée sous le patronage du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré.

Le député-maire Soumahoro Farikou, premier magistrat de la commune, n’a pas manqué d’exprimer sa joie devant l’inauguration de la Maison des jeunes d’Adjamé. Cet édifice, a-t-il souligné, va accueillir les jeunes de 18 à 40 ans sans distinction d’ethnie, de religion et de conviction politique.

La Maison des jeunes d’Adjamé a pour ambition d’être un carrefour d’échange, d’information, d’orientation et d’insertion des jeunes.

Mamadou Touré a félicité le maire et l’ensemble du conseil municipal, sans manquer de souligner que ce lieu dédié à la jeunesse est une invite de progression vers l’autonomie et s’inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara qui a bien voulu consacrer l’année 2023 à la jeunesse.

Pour sa part, Mme Onésine Marie-France, directrice du QJ de Paris, a soutenu que ce centre de prise en charge des besoins et des projets des jeunes bénéficiera de toute l’assistance du Quartier Jeunes de Paris et de l’appui du Centre d’information et de documentation jeunesse-CIDJ. Ce soutien s’étend aux domaines du renforcement des capacités des jeunes et des agents de la sous-Direction du Programme communal pour les Jeunes-SDPCJ.

La Maison des Jeunes d’Adjamé dispose d’un espace d’accueil et d’une salle de réunion polyvalente. Ce lieu dédiée à la jeunesse et qui s'inscrit dans la phase 4 du PCJ amplifiera davantage nos dispositifs en matière d'accompagnement et d'insertion des jeunes d'Adjamé.