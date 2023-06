Chansons et films aux paroles et actes obscènes: Le Togo veut sévir

Le Ministère de la culture et du tourisme du Togo a décidé de veiller sur les paroles et actes obscènes qui sont véhiculés dans les chansons et films.

Les chansons sont généralement composées par les artistes pour véhiculer des messages pour éduquer la société ou pour dénoncer des tares de la société voire interpeller les dirigeants sur une situation bien donnée. Il arrive souvent que des veilleurs et éveilleurs de conscience, dévient leur rôle à travers leurs chansons. Il en va de même pour des productions cinématographiques qui ne donnent pas une bonne trajectoire à la population.

La République du Togo a décidé de prendre le taureau par les cornes et d’aller en guerre contre tous les artistes et réalisateurs du pays qui, dans leurs chansons ou films, véhiculent des paroles et actes obscènes. Ainsi, le Ministère de la culture et du tourisme du Togo, dans un communiqué, a mis en garde tous les acteurs de la musique et du cinéma. ‘’Le Ministère de la culture et du tourisme constate avec beaucoup d’amertume la prolifération des chansons et films aux paroles et actes obscènes. Ceci compromet les efforts du gouvernement à l’éducation aux bonnes mœurs, à la citoyenneté et au patriotisme’’, indique-t-il.

Dans le communiqué dont afrique-sur7 a eu copie, le département togolais en charge de la culture et du tourisme a rappelé le rôle de l’art avant d'annoncer des sanctions contre tous ceux qui vont enfreindre aux règles établies. ‘’Afin de mettre fin à ces pratiques qui n’honorent ni la musique, ni le cinéma togolais, le Ministère de la culture et du tourisme rappelle à l’attention de tous, la fonction sociale de l’art, celle de former, d’éduquer, de divertir et d’adoucir les moeurs’’, souligne-t-il.

Avant de brandir l’épée de damoclès : ‘’En collaboration avec la Fédération Togolaise de Musique (FTM) et les professionnels du cinéma, le Ministère de la culture et du tourisme prévient que dorénavant, des sanctions allant du retrait de la carte du BUTODRA et de l’attestation d’artiste ou de cinéaste, à la radiation du registre national des artistes et au refus de soutien multiforme du Ministère, seront appliquées aux auteurs desdits actes’’.

Cependant, si les artistes et les réalisateurs de films font la sourde oreille, les tribunaux seront saisis pour sévir contre les contrevenants. ‘’En cas de récidive, le Ministère se réserve le droit de faire appliquer, conformément à la réglementation en vigueur, l’article 394 du code pénal qui punit toute personne qui diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes moeurs par paroles, écrits ou tous autres moyens de communication’’, prévient-il.

Tout en précisant que les producteurs, les promoteurs, les managers ainsi que les diffuseurs ne sont pas épargnés par ces sanctions. Cette mesure togolaise doit faire école en Côte d’Ivoire où nombreux sont les artistes dont les chansons contiennent des paroles obscènes.