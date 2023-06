Côte d'Ivoire: Amadou Koné invite les transporteurs au professionnalisme et à l’union

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a présidé la cérémonie de lancement des prix d’excellence des transporteurs organisée par le Haut conseil des entreprises du transport routier en Côte d’Ivoire. C’était le mercredi 7 juin 2023 au Novotel Abidjan-Plateau en présence du président du conseil d’administration du Haut conseil, Abdramane Camara, des présidents et représentants des organisations professionnelles du transport ainsi que des membres des familles des six pionniers honorés. A savoir : JOSEPH ALLOU BRIGHT, LANCINE CISSE, YAYA FOFANA, KASSOUM COULIBALY, NIFA DIABY et KOUAME KONAN N’SIKAN dont les noms seront inscrits fièrement sur ces prix d’excellence.

Prix d’excellence des Transporteurs : Amadou KONÉ et le Haut conseil immortalisent ALLOU BRIGHT, LANCINE CISSE, YAYA FOFANA, KASSOUM COULIBALY, NIFA DIABY et N’SIKAN

Après les prix nationaux d’excellence du secteur des transports qui ont vu récompenser les efforts et initiatives de plusieurs agents du ministère et ses partenaires qui ont œuvré en 2022 au rayonnement du ministère des transports, le ministre Amadou Koné s’est dit heureux et fier de présider ce mercredi 7 juin 2023 la cérémonie de lancement du prix d’excellence des transporteurs de Côte d’Ivoire, organisée par le Haut conseil du patronat des entreprises du transport routier en Côte d’Ivoire.

« En ma qualité de Ministre des Transports, donc en charge de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de transport en Côte d’Ivoire, c’est une réelle satisfaction qui m’anime face à cette initiative des transporteurs au regard des ambitions et des enjeux du secteur du transport routier en Côte d’Ivoire » a-t-il dit avant de remercier et féliciter les responsables du Haut Conseil des transporteurs, le DG, Diaby Ibrahim et le PCA, Camara ABDRAMANE du haut conseil, pour avoir compris son message et celui du Gouvernement en honorant toutes ces personnalités qui ont très tôt cru à la politique de développement des transports dans notre pays.

Une minute d’applaudissements pour JOSEPH ALLOU BRIGHT, LANCINE CISSE, M.YAYA FOFANA, KASSOUM COULIBALY, NIFA DIABY et KOUAME KONAN N’SIKAN

C’est avec un tonnerre d’applaudissements que le ministre Amadou Koné a évoqué les noms de ces six pionniers du transport routier en Côte d’Ivoire. Ces prix qui porteront ces grands noms du secteur du transport routier sont pour le ministre Amadou Koné et le Gouvernement ainsi que les nouveaux acteurs du transport routier en Côte d’Ivoire, l’expression achevée de la reconnaissance et de l’hommage qu’une génération peut rendre à ces pionniers du secteur du transport routier. « Malheureusement, alors qu’ils étaient tous des visionnaires qui ont cru que tout développement d’un pays ne peut se faire sans les transports, la génération après eux n’a pas suivi » a regretté Amadou Koné.

Amadou Koné invite les transporteurs au professionnalisme et à l’union

Poursuivant il a dit : «Le flambeau qu’ils nous ont légué est très important. Au-delà des prix d’excellence, ce que je m’engage à soutenir car je crois fortement en chacun de vous, je vous exhorte au professionnalisme, seule condition pour que vos entreprises soient compétitives et rentables. Cette professionnalisation passe par l’union des acteurs du transport. Tout est possible. Vous avez tout mon soutient ainsi que celui du président de la République » a-t-il exhorté.

Enfin, le ministre des transports a soutenu que les transporteurs de Côte d’Ivoire ont beaucoup d’opportunités de diversifier leurs activités. Pour lui, les transporteurs ivoiriens en s’organisant et en étant Unis peuvent créer des usines d’assemblages de véhicules et développer plusieurs petites activités autour.

Qui est JOSEPH ALLOU BRIGHT, LANCINE CISSE, YAYA FOFANA, KASSOUM COULIBALY, NIFA DIABY et KOUAME KONAN N’SIKAN ?

« Depuis les indépendances jusqu’aujourd’hui, le secteur du transport a été très animé. Mais derrière ces bruits de voitures, il y a des hommes qui travaillent nuit et jour à ce que la mobilité urbaine soit meilleure » a dit d’emblée M. Diaby Ibrahim, DG du Haut conseil du patronat des entreprises du transport routier en Côte d’Ivoire.

Ces pionniers à immortaliser

Par un devoir de mémoire avec un historique hors pair, Diaby Ibrahim a retracé leurs vécus afin que cela serve de modèle pour cette génération actuelle de transporteurs. De JOSEPH Allou BRIGHT, il dira qu’il fut le tout premier président du syndicat national des transporteurs des personnes et des marchandises de Côte d’Ivoire dans les années 1960. Il a créé la compagnie ivoirienne de transport ( CIT).

Suivra en 1975, El Hadj Lacine CISSE. Ex vice-président de l’assemblée nationale et député d’Odienné. Il est l’un de ceux qui ont valoriser le transport Abidjanais avec les taxis compteurs. Quant à Yaya Fofana, il fut celui qui a réhabilité et modernisé entre 1975 et 1981 le siège de la CIT à Koumassi. Kassoum Coulibaly lui sera à la base de nombreuses réformes et innovations dans le secteur du transport en Côte d’Ivoire. C’est lui qui profitera de ses relations avec des partenaires allemands pour créer les premières entreprises de concession automobile et importer des cars de transport et autres gros camions.

Très tôt il a compris qu’il fallait nationaliser le secteur en créant des sociétés de transport appartenant à des nationaux. Donner le pouvoir d’achat aux transporteurs par la création de mutuelle d’assurance et banques des transporteurs : Voilà la vision de Kassoum Coulibaly. Il a à son actif, la Matca ( mutuelle des assurances des taxis compteurs d’Abidjan) et plusieurs autres groupements d’assurance et de crédits. Enfin, Nifa Diaby et Kouamé Konan Nzikan, bien que n’étant pas des présidents syndicaux, ont révolutionné le secteur en y apportant une plus value : la professionnalisation.

Le Haut conseil appelle au rassemblement de tous les acteurs du transport routier pour ensemble progresser sous le leadership du Président Alassane Ouattara et la bénédiction du ministre Amadou Koné

« Le PCA du Haut conseil a bien voulu que toutes ces personnes ne restent pas dans l’oubli. Aussi nous sollicitons le ministère des transports et l’Etat de Côte d’Ivoire pour un accompagnement à l’organisation de cet événement dont la 1ere édition est prévue au 1er trimestre de l’année 2024 au Palais des Congrès de l’Hôtel Ivoire en présence du président de la République » a ajouté Diaby Ibrahim.

Il a appelé au rassemblement de tous les acteurs du monde du transport routier. « Nous voulons progresser auprès de vous monsieur le ministre Amadou Koné et avec le président Alassane Ouattara » a-t-il conclu.

Avec Sercom Ministère des Transport