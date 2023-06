La 50e édition de la Journée mondiale de l'environnement dans l'Agnéby-Tiassa a été célébrée officiellement, le mardi 06 juin 2023, au collège privé Académie Kanien d'Agboville. Une initiative de la direction régionale de l’Environnement et du Développement durable avec à sa tête le colonel Blé N’Dou Henri-Pascal.

Préservation de l'environnement: Les élèves de l'Académie Kanien d'Agboville sensibilisés

« La pollution constitue une menace visible avec des effets non négligeables sur chaque communauté à travers le monde. La région de l’Agnéby-Tiassa n’échappe pas à ce fléau. Face à l’utilisation croissante d’emballages et d’autres matières plastiques par les populations, ces déchets s’accumulent dans les rues, les caniveaux et les cours d’eau de la région au point où ils constituent une menace pour la qualité de l'environnement et de notre cadre de vie

(...) Le problème de la pollution plastique est donc à prendre en considération dans la région », a-t-il insisté. « Il existe des solutions à la pollution plastique, notamment: le changement de mentalité en adoptant la culture environnementale, le renforcement des actions de lutte contre la pollution plastique par la mise en application du décret pris par le chef de l'Etat, privilégier le plastique biodégradable, sensibiliser les populations sur la gestion des déchets plastiques. Les solutions pour lutter contre la pollution plastique existent et sont variées. Il est dans notre intérêt d’adopter ces solutions pour le bien-être de nos populations », propose le colonel Blé N’Dou Henri-Pascal, représentant régional de Jean-Luc Assi, ministre en charge de l’Environnement et du Développement durable.

Pour sa part, le directeur régional des Eaux et des Forêts, le colonel Kouassi N'Tayé, est revenu sur les bienfaits des forêts. « Les forêts et les arbres nous protègent contre la pollution en contribuant à l'épuration de l'aire à travers l'absorption du gaz carbonique. Les forêts fournissent de l'eau propre grâce à la filtration de la nappe phréatique par le système racinaire des arbres. En outre, elles assurent le maintien d'un microclimat au développement des cultures et à la l’amélioration du cadre de vie. Elles abritent et sauvegardent la biodiversité, sans oublier leurs rôles au plan médical, recherche scientifique, etc. », a-t-il détaillé, avant d'appeler à une mobilisation individuelle et collective pour la reconstitution du couvert forestier.

La forêt ivoirienne qui était estimée à 16 millions d'hectares dans les années 1900, est passée à 2,97 millions d'hectares en 2021, soit seulement 9,2% du territoire, selon le dernier inventaire forestier et faunique.

Le secrétaire général 1 de la préfecture d'Agboville, Antoine Gbey, représentant le préfet de région Sihindou Coulibaly, a salué l'initiative d'une telle journée au vu du changement climatique constaté ces dernières années du fait des actions de l'homme sur l'environnement.

« Nous sommes venus ici, pour encourager les plus jeunes à s'associer au combat du changement climatique. Le gouvernement fait sa part, les organisations font leur part mais il faut que le citoyen lui-même prenne aussi sa part. Que nos élèves, nos enfants puissent s’intéresser à cette lutte. Tous, nous devons nous engager à faire des efforts supplémentaires pour préserver l'environnement afin que notre planète puisse se porter mieux. Nous ne devons plus être de simples spectateurs, mais des acteurs en adoptant des comportements écocitoyens », a exhorté l'autorité préfectorale.

Une séance de planting d'arbres, la remise de bac d'ordures au club environnement de l'Académie Kanien, des prestations artistiques et littéraires, ont été les temps forts de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 05 juin de chaque année depuis 1973. Créée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1972, elle est également devenue une plateforme essentielle pour promouvoir les progrès réalisés dans le cadre des aspects environnementaux des objectifs de développement durable(ODD).

Tizié TO Bi

Correspondant régional