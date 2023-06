CEDEAO: 48 ans après la création de l'institution sous-régionale, quel bilan?

Le samedi 03 juin 2023, s’est tenue dans les locaux de la Représentation Résidente de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, les festivités marquant la célébration du 48ème anniversaire de la CEDEAO sur le thème « une prospérité partagée ».

Les communautés de la CEDEAO célèbrent aux cotés de la representation residente le 48ème anniversaire d’existence de leur institution

Placée, sous le patronage de Son Excellence Madame Kandia KAMISSOKO CAMARA, Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora de la République de Côte d’Ivoire, la cérémonie d’ouverture a été réhaussée par la présence effective de Son Excellence Madame Kandia KAMISSOKO CAMARA, de la Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, Madame Aminata TOUNKARA, représentant la Grande Chancelière de Côte d’Ivoire, du Maire de la Commune de Cocody, Monsieur Jean-Marc YACE et de Son Excellence Madame Fanta CISSE, Représentante résidente de la CEDEAO en Côte d’Ivoire.

C’est environ plus de 500 hauts responsables issus du Gouvernement ivoirien, d’Ambassades et consulats des pays membres de la CEDEAO, du Corps diplomatique, d’associations des pays membres de la CEDEAO vivant en Côte d’Ivoire, qui ont pris part à cette importante cérémonie.

Dans son discours d’ouverture, la Ministre d’État Ivoirienne, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, a salué les acquis de l’Organisation régionale qui, selon elle, sont nombreuses. Ces acquis sont entre autres, la libre circulation des personnes et des biens, la mise en œuvre de programmes économiques et sociaux, d’échanges culturels, la coopération sécuritaire, monétaire et financière, l’ensemble orienté vers une communauté de vie et d’avenir pour une élévation du niveau de vie des populations des Etats membres de nos communautés qui comptent plus de 400 millions d’habitants. Toutefois, la CEDEAO fait face à un certain nombre de défis (liés notamment aux problèmes de gouvernance, de terrorisme, et l’extrémiste violent) que la Ministre d’Etat Kandia KAMISSOKO CAMARA n’a pas manqué de rappeler.

La Cheffe de la diplomatie ivoirienne, a réaffirmé l’engagement du gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de la vision 2050 de la CEDEAO. Par ailleurs, elle a indiqué que la cérémonie ‘’est un franc succès’’, au regard de la présence du parterre des invités (personnalités nationales, Ouest-africaines et Africaines, internationales).

Pour sa part, le Maire de la Commune de Cocody, Monsieur Jean-Marc YACE, a souhaité la bienvenue aux différents invités à la cérémonie. Il a souligné le rôle essentiel que joue la CEDEAO au fil des ans, en particulier dans le maintien de la paix et de la sécurité, la réduction de la pauvreté et l'amélioration du bien-être social des populations.

La Représentante résidente de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, Son Excellence Madame Fanta CISSE quant à elle, a remercié le peuple et le Gouvernement de Côte d’Ivoire qui représente à ses yeux ‘’ce qu’est l’idéal de la CEDEAO : une société ouverte, un peuple de diversité, une identité plurielle, une solidarité agissante, un développement inclusif et une hospitalité sans pareille en Afrique et dans le monde’’.

Tout en indiquant que sa mission en Côte d’Ivoire est placée sous le signe de la contribution et du partage, l’Ambassadeur Fanta CISSE, a déclaré se mettre volontairement au service des communautés locales. ‘’Ma porte est ouverte aux jeunes et aux femmes de Côte d’Ivoire, à tout moment et pour tout sujet relatif à la vie de la CEDEAO’’ dixit la Représentante résidente.

Au nombre des activités au programme, les invités ont eu droit à une variété de spectacles, d’activités culturelles et artistiques des pays membres de la CEDEAO. Il s’en est suivi, une visite de stands culinaires des différents États membres de la CEDEAO, des stands d’institutions et agences et du Bureau National de la CEDEAO, ainsi que d’une agence de l’intégration africaine. Une coupure du gâteau d’anniversaire et l’organisation d’une tombola gratuite ont marqué le clou de la cérémonie.

Pour rappel, notons que les festivités de la célébration du 48ème anniversaire de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, ont débuté les 30 et 31 mai 2023, avec une campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus et du sein offert à 400 femmes issues de trois (3) communes d’Abidjan, à l’initiative de la Représentation Résidente de la CEDEAO.

Avec Sercom