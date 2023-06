Bouaké - Guerre froide entre Assahoré et Amadou Koné: Vers un échec cuisant du RHDP?

La politique est comme une banquise, et le jeu politique en est un iceberg issu naturellement d’elle. En effet, dans le jeu politique, ce que les principaux acteurs ou animateurs du RHDP nous disent, nous font croire et nous laissent apercevoir, est très loin de la réalité de ce qu’ils pensent, disent et font dans leurs basses-cours respectives avec leurs lieutenants les plus proches qu’ils envoient par ailleurs en mission pour accomplir les basses besognes.

Elections locales RHDP dans le Gbêkê : Pour le leadership, les candidats Assahoré Jacques et Amadou Koné se calomnient par lieutenants interposés

Le jeu politique dans la région du GBÊKÊ se distingue par cette similarité homérique citée plus haut. À priori, la cérémonie de présentation des candidats RHDP retenus pour les élections locales dans la région centre du pays, s’est déroulée semble-t-il dans la ferveur militante, dans une convivialité débonnaire. Ils sont 9 candidats retenus pour défendre les couleurs du parti au pouvoir.

Ce sont : ASSAHORÉ Jacques, Directeur du trésor public, par ailleurs député, candidat pour le Conseil régional ; le ministre des transports Amadou KONÉ, par ailleurs député pour la mairie de Bouaké ; AHOUTOU Koffi Emmanuel Directeur de cabinet du Vice-président de la République pour la mairie de Sakassou ; Jean-Marc KOUASSI pour la mairie de Béoumi ; KOUAKOU Abonouan Louis pour la mairie de Brobo ; ALLALI Justice Euloge pour la mairie de Djebonoua ; KOUASSI N’dri Fernand pour la mairie de Diabo ; ATSÉ Akissi Alice pour la mairie de Bodokro ; YAO Kouassi Maurice pour la mairie de Botro.

Cependant, ce qui est inavoué, c’est que cette équipe de 9 candidats est en réalité deux équipes protagonistes autour des deux leaders RHDP de la région, notamment le ministre Amadou KONÉ et le Directeur Général ASSAHORÉ Jacques. Chacune des parties veut positionner ses filleuls dans la région afin de contrôler le vaste Territoire. Cette guerre de positionnement et de leadership fait rage entre des deux camps protagonistes.

La situation politique dans la région du GBÊKÊ, bien qu’elle paraisse apaisée, couve un grand syndrome

En effet, l’un des lieutenants du DG ASSAHORÉ qui est par ailleurs député, maire-adjoint, Délégué Départemental Bouaké-N'gattakro, l’honorable Bêma FOFANA, est monté au créneau pour tancer, dénigrer, calomnier le Ministre Amadou KONÉ pour des raisons personnelles d’une part et de certaines frustrations d'autre part, qu’il a subies nonobstant le rôle qu’il a joué dans le ratissage des militants pour le compte du parti dans la région avec son équipe, selon lui, et dont les leaders ont tous été désignés candidats sauf lui.

Dans un euphémisme décomplexé, il s’est insurgé contre les décisions du parti, et a décidé par voie de conséquence de soutenir une liste indépendante dont il est membre à l’élection municipale de Bouaké au détriment du candidat officiel en s’enorgueillissant du soutien de parrains « assis à la table ». À cet effet, la réplique du camp adverse ne s’est pas fait attendre.

Et c'est SILUÉ Cheick Pegabila dit « KABILA », Député suppléant Bouaké commune, l’un des lieutenants du ministre KONÉ, par ailleurs Secrétaire Départemental de Bouaké-Gonfreville, qui a apporté la contradiction pour défendre son mentor et en a profité pour s’adresser directement au DG ASSAHORÉ, d'éclairer la lanterne des militants et rassurer ceux qui doutent de sa bonne foi en se désolidarisant officiellement des propos et manœuvres dilatoires de son filleul FOFANA Bêma qui sème la zizanie et contribue à la division des militants ; pendant que le parti a plus que besoin d’union et d’unité pour ravir la région et sa capitale au soir du 2 septembre prochain.

Y a-t-il de la sincérité, la loyauté, l’entente, l’union dans le microcosme politique dans le GBÊKÊ comme veulent nous faire croire ses acteurs principaux ? Eh bien ! La situation politique dans cette région, bien qu’elle paraisse apaisée, couve un grand syndrome.

Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora