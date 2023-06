Alliance FPI-RHDP: Le coup de maître de Mamadou Touré dans le Haut-Sassandra

Les responsables du RHDP et du FPI de la région du Haut Sassandra ont eu une séance de travail le mercredi 7 juin 2023 à la rue Lepic sous la présidence du Ministre Mamadou Touré coordonnateur du RHDP dans le Haut-Sassandra.

Municipales et régionales du 2 septembre: Le RHDP et le FPI du Haut Sassandra s’engagent à faire une liste commune

A l’issue de la séance de travail, les responsables du RHDP et du FPI de la région du haut Sassandra s’engagent à faire des listes Communes pour les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Cette rencontre s’inscrit dans la matérialisation du Partenariat signé entre les deux partis le 2 Mai 2023.

« On peut retenir que le FPI et le RHDP du Haut Sassandra ont eu un accord politique pour faire une liste commune pour aller à cette élection et la gagner », s’est réjoui le ministre Mamadou Touré, par ailleurs candidat du RHDP pour le conseil régional du Haut Sassandra. Poursuivant, il a précisé qu’il y a eu un consensus parfait sur les propositions en termes de clé de répartition des conseillers, des vives-présidents, et des adjoints aux maires et en termes de nécessité de mettre en place des équipes conjointes de travail pour la campagne à venir.

A son tour, Yué Bi Séhi, le vice-président du FPI chargé de la région du Haut Sassandra, s’est également dit heureux d'annoncer qu'au terme des travaux et des échanges, « nous nous sommes mis d'accord pour que sur l'ensemble des huit circonscriptions le FPI et le RHDP fassent liste commune ».

De l’avis du premier responsable du FPI dans le Haut Sassandra, le plus important n’est pas qui va conduire les listes communes. Mais plutôt « c’est que nous allons d’abord ensemble parce que les collectivités territoriales, c’est une équipe qui les gère », dira Yué Bi à l’endroit de son partenaire le RHDP.

Il faut noter que le document produit par les dirigeants du comité technique de travail a été validé par le ministre Mamadou Touré et le vice-président Yué Bi Séhi. Il fera par la suite l’objet d’une autre validation par les directions de ces deux partis, à savoir Pascal Affi N’guessan, le président du FPI, et Gibert Koné Kafana, le président du Directoire du RHDP.

Ce nouvel accord permet de renforcer la position du ministre Mamadou Touré, candidat désigné du RHDP aux élections régionales dans le Haut-Sassandra. Celui que ses partisans ont surnommé "Mbappé", part ainsi avec une longueur d'avance sur ses adversaires du PPA-CI et du PDCI, au regard aussi de ses nombreuses réalisations ou aides humanitaires qui font déchanter ceux des plus sceptiques qui ne peuvent pas se résoudre à l'évidence que Mamadou Touré est indubitablement une chance pour le Haut-Sassandra.