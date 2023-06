Agboville: Le RIP-EPT engage des réflexions sur le financement de l'éducation

En marge de la semaine mondiale d'action pour l'éducation(SMAE) 2023, le Réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous(RIP-EPT), section Agnéby-Tiassa a organisé, le mercredi 07 juin 2023, une conférence-débat sur le financement de l'éducation dans la région et la commune d'Agboville.

Agboville: Le financement de l'éducation au centre d'une conférence-débat initiée par le RIP-EPT

« Initiée en 2003 par la campagne mondiale pour l'éducation (CME) en partenariat avec l’UNESCO, cette semaine d'action pour l'éducation a pour objectif de sensibiliser tous les ans les acteurs à l'importance et rappeler les engagements pris par la communauté internationale pour atteindre les objectifs de l'éducation de qualité, inclusive et accessible à tous », a indiqué Siaba Déli, vice-président du conseil d'administration du RIP-EPT, à la salle des fêtes de la mairie d'Agboville.

Ouvrant les travaux de la rencontre, le sous-préfet de Grand-Morié, Yssouf Soumahoro s'est félicité de l'initiative. « Je voudrais saluer l'organisation d'une conférence-débat sur l'éducation afin de créer un dialogue entre les différentes parties prenantes du système éducatif au niveau régional. En effet, ce genre de lucarne permet d'établir des échanges directs, constructifs entre les populations et autorités politiques et administratives de la région. Je voudrais donc, exhorter tous les participants à suivre attentivement les différentes informations qui vous seront données et exprimer également vos attentes pour l'accès à une éducation de qualité », a invité le représentant le préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Notons que la série de conférences débats, s'est tenue dans 10 des 15 comités régionaux de la Côte d'Ivoire. "Décoloniser le financement de l'éducation" est le thème qui a été retenu par les membres de la CME, lors de l’Assemblée mondiale 2022. Chantal Djanhoré Lou et Adé N’Cho Louis, respectivement directrice du Développement et de la Planification au Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa et conseiller municipal, chargé de l’Éducation à la mairie d’Agboville, ont tour à tour, exposé sur les réalisations de leur structure en faveur de l’éducation.

Construction de collège de proximité, d’écoles et de salles de classes, réhabilitation de bâtiments, équipements et l’octroi de prise assortie de cérémonies de récompense des meilleurs élèves, constituent l’essentiel des projets et actions réalisés, en cours de réalisation de ces collectivités décentralisées de 2021 à 2023. Sur la question des besoins sans cesse croissants, ils ont indiqué que c'est plus de 40% que le Conseil régional consacre à l'éducation et près de 30% pour ce qui est de la mairie d'Agboville.

Et ce, malgré l'apparition de la pandémie à coronavirus en 2019 et le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, qui ont impactés négativement l'économie mondiale et nationale. Les émissaires de ces structures, poursuivant, ont dit faire davantage les années à venir dans les domaines de l'éducation et de la santé. Car, selon eux, ces secteurs sont et demeurent leurs priorités.

Le secrétaire général 3 de la direction régionale de l’Éducation nationale et de l'Alphabétisation d'Agboville(DRENA), André Zouan, le troisième conférencier s'est, quant à lui appesantit sur la politique administrative menée pour satisfaire au mieux l'ensemble des structures sous-tutelle.

«La suppression des frais annexes par le président Alassane Ouattara en décembre 2020, le financement des COGES (Comités de gestion des établissements scolaires) par l'Etat et les collectivités locales, ont été des actes forts, qui ont apporté une bouffée d'oxygène à l'école », a-t-il confié. Pour rappel, au titre de l'année scolaire: 2021-2022, le gouvernement ivoirien a octroyé 18 milliards de francs CFA pour soutenir les établissements scolaires primaires et secondaires publics.

Installé le 17 décembre 2020, c'est la 4e conférence-débat initiée par le Réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, section Agnéby-Tiassa. La défense et la promotion de l’éducation pour tous tant en milieu urbain que rural, reste la principale mission assignée à cette organisation dirigé par André Agohi Oka.

Tizié TO Bi

Correspondant régional