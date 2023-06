Côte d'Ivoire : Assalé Tiémoko dénonce l’augmentation du coût de l’électricité

Assalé Tiémoko s’insurge contre l’augmentation du coût de l’électricité annoncée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le député-maire de Tiassalé a fait savoir que cette mesure est "non-durable".

Assalé Tiémoko : "Cette augmentation aura un impact négatif et direct sur le pouvoir d'achat

Lors d’une conférence de presse le jeudi 8 juin 2023, Mamadou Sangafowa Coulibaly a révélé qu’à compter du 1er juillet 2023, la Côte d’Ivoire connaitra un ajustement moyen du tarif de l’électricité.

Depuis quelques années, on observe un déséquilibre financier de plus en plus prononcé du secteur de l’électricité aggravé par les effets de la pandémie à Covid-19 et ceux de la crise en Ukraine. Cette dernière crise a particulièrement affecté les secteurs de l’énergie dans tous les pays et le nôtre, bien que résilient, n’a pas fait exception. Aussi, sur proposition de l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité (ANARE-CI) et, après analyse de la Commission consultative sur les tarifs d’électricité, le gouvernement a décidé d’un ajustement moyen du prix de l’électricité", avait déclaré le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie.

Au lendemain de l’annonce de cette mesure, Assalé Tiémoko est monté au créneau pour dénoncer la décision du gouvernement ivoirien. Le député-maire de Tiassalé a exhorté les autorités ivoiriennes à "éviter les solutions non durables".

Pour lui, "l’augmentation de 10 % de la tarification de l’électricité pour les abonnés à partir de 15 ampères, est une augmentation directe des prix des services et des denrées, donc du coût de la vie".

Assalé Tiémoko reste convaincu que "cette augmentation aura un impact négatif et direct sur le pouvoir d’achat des populations, donc une accentuation de la dégradation de leur qualité de vie".

"Dire que 89 % des abonnés ne sont pas concernés par cette augmentation est juste de la communication politique, tout le monde subira les conséquences, qu’on soit à 5 ampères, à 10 ampères ou plus. Je pense que pour trouver les moyens nécessaires à l’investissement dans un secteur sensible comme l’électricité qui souffre d’un déficit lié à plusieurs décennies de sous-investissements, l’Etat doit explorer d’autres solutions, par exemple, en luttant plus efficacement contre la corruption", s’est exprimé le journaliste ivoirien.

Le premier magistrat de Tiassalé a recommandé à l’État de ne pas prendre lés ressources dans la poche des populations en vue de financer les déficits de certains secteurs. Il y a environ 400 mille voitures en circulation sur le territoire ivoirien. Moins de 40 % de ces véhicules en circulation effectuent une visite technique automobile annuellement. C’est une perte annuelle de ressources pour l’Etat d’au moins 15 milliards de F CFA , rien qu’au niveau de la vignette", a-t-il poursuivi avant d’appeler les dirigeants à se tourner vers l’énergie solaire.