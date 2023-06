États-Unis : Voici les artistes africains nominés aux BET Awards 2023

Les BET Awards 2023 auront lieu le dimanche 25 juin prochain au Microsoft Theatre de Los Angeles, en Californie aux États-Unis. L’Afrique est une fois de plus représentée par cinq artistes nigérians.

Cinq artistes nigérians nominés aux BET Awards 2023

Les Black Entertainment Television (BET) Awards sont un événement qui célèbre et reconnaît les Noirs américains et leurs contributions à la musique, aux films et au sport.

L’édition 2023 aura lieu le dimanche 25 juin prochain au Microsoft Theatre de Los Angeles, en Californie aux États-Unis. Les nominés de cette année représentent une variété de talents du monde entier.

Cette cérémonie de remise des prix contribue également à mettre en lumière des artistes africains talentueux et des professionnels du divertissement.

Pour l’édition 2023, il y a encore des artistes africains qui ont été nominés. Il s’agit de cinq artistes nigérians à savoir Burna Boy, Tems, Wizkid, Ayra Starr et Asake, qui vont valablement représenter le continent africain à cette prestigieuse cérémonie de distinction.

D’abord, Burna Boy, lauréat d’un Grammy Award, est nominé dans quatre catégories, à savoir le meilleur artiste masculin R & B / Pop, le réalisateur vidéo de l’année, le choix du spectateur et le meilleur acteur international.

Quant à la chanteuse Tems, également lauréate d’un Grammy, elle est nominée dans trois catégories à savoir la meilleure artiste féminine R&B/Pop, la meilleure collaboration et le Choix des téléspectateurs.

De même, Wizkid, qui a remporté le prix de la “meilleure collaboration” en 2022, est nominé dans la même catégorie cette année pour sa chanson “Call Me Everyday”, mettant en vedette la superstar américaine Chris Brown.

De son côté, Asake et Ayra Starr sont nominées pour le choix du spectateur. Asake sera dans la catégorie Best New International Act, tandis qu’Ayra Starr affrontera Burna Boy dans la catégorie Best International Act.

Tous les nominés ont été sélectionnés par la BET Voting Academy, composée d’un groupe estimé de professionnels du divertissement et d’influenceurs dans les domaines de la musique, des médias, du marketing numérique, du journalisme sportif, des relations publiques et des arts créatifs.