Côte d'Ivoire: PRIMUD d’Or 2022, KS Bloom tancé par son donateur immobilier

KS Bloom a fait un post pour indiquer qu’il recevra bientôt les clés de sa villa après sa victoire aux PRIMUD 2022. Cette sortie du chanteur Gospel a été mal appréciée par le promoteur immobilier.

KS Bloom met en colère le promoteur immobilier House's Vision, partenaire des PRIMUD d’Or

Le chanteur Gospel, KS Bloom est le grand vainqueur de l'édition 2022 du Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé-décalé (PRIMUD), tenue dans la soirée du 6 au 7 novembre 2022 au Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody.

Depuis sa consécration, l’artiste chrétien n’a pas encore reçu les clés de sa maison promise par le Molare et son partenaire House’s Vision.

Sept mois après son PRIMUD d’Or, KS Bloom qui attend toujours sa villa, a fait un post pour rassurer tous ses fans.

‘’Bientôt la maison de 200 Millions promise par House's Vision ! Merci beaucoup mon vieux Molare, tu es béni’’, écrit-il.

La publication de KS Bloom dans laquelle le promoteur immobilier House’s Vision a été tagué, n’a pas été bien interprétée par les responsables de cette société.

Ils ont répondu à KS Bloom. ‘’Nous remercions l'artiste KS Bloom face à son enthousiasme manifeste pour notre programme ainsi que pour la promesse de lui offrir l'une des maisons de notre cité Les Providenciales Résidences sis à Grand-Bassam.

Nous sommes surpris d'avoir été tagué sur une publication la veille au matin, donnant l'information de lui remettre ses clés bientôt. Cette manière peu orthodoxe de l'artiste ainsi que de son équipe de communication de procéder nous laisse perplexe.

Nous tenons à préciser que ce programme en cours de réalisation est encore très loin d'être achevé. Notre structure n'a reçu aucun pécule ni de l'artiste, ni du promoteur Molare des PRIMUD pour ce Cadeau fait pour valoriser la culture ivoirienne. Nous souhaitons n'être associé à aucun compte à rebours de qui que ce soit, ni de marcher selon le calendrier de l'artiste’’, réagissent-ils.

Par ailleurs, la directrice de l’entreprise a fait des précisions claires. ‘’Un programme de cette qualité ne se fait pas d'un coup de baguette magique ! C'est notre structure qui offre, et c'est à elle de tenir et le promoteur des PRIMUD et l'artiste de l'achèvement des travaux ainsi que de sa remise des clés au moment opportun et non le contraire.

Cette action totalement gratuite contribuera évidemment à la communication de l'opération. Merci de respecter le donateur et nous nous attelerons à respecter nos engagements. Nous mettons un point d'honneur sur la bonne foi du promoteur Molare et sa promptitude à hisser toujours haut la culture de notre Nation’’, avance-t-elle.