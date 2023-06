Côte d’Ivoire : Vagondo inaugure le Centre de traitement des informations policières

Diomandé Vagondo, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de Côte d’Ivoire, a inauguré le Centre de traitement des informations policières (CTIP). C’était le vendredi 9 juin 2023. La cérémonie était couplée avec la première réunion du comité national de pilotage du Système d’information policière pour l’Afrique de l'ouest (SIPAO).

Côte d’Ivoire : Vagondo prend part à la première réunion du SIPAO à Abidjan

Neuf mois après la signature de son protocole d’accord avec Interpol, la Côte d'Ivoire a inauguré le Centre de traitement des informations policières (CTIP), situé à Abidjan-Cocody, le vendredi 9 juin 2023. Le siège est bâti sur une superficie globale de 2427 m2, avec pour surface bâtie de 923m2. Il comprend, entre autres, 15 bureaux, une salle de réunion, deux salles de formation, un poste et police, ainsi qu'un local technique.

Le protocole d’accord implique la mise en place du programme dénommé Système d’information policière pour l’Afrique de l’ouest, SIPAO, exploité et partagé par tous les services chargés de l’application de la loi sur le territoire.

Ce même jour, Diomandé Vagondo a procédé à l’ouverture de l’ouverture du SIPAO. Selon le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, cette double cérémonie consacre la mise en œuvre totale par la Côte d’Ivoire du programme SIPAO.

Ce nouveau programme permettra d’accroître l’échange d’informations et la coordination entre les services chargés de l’application de la loi dans les différents Etats d’Afrique de l’Ouest et de mutualiser les effets des États de la CEDEAO et de la Mauritanie dans leurs efforts dans la lutte contre les menaces sécuritaires dans la zone.bNotons que le SIPAO est conçu par Interpol et financé par l’Union européenne.