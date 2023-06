Côte d'Ivoire : Comprendre la hausse annoncée de 10% du coût de l’électricité

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a annoncé, jeudi 8 juin 2023, que le coût du Kilowattheure des compteurs de 15 ampères et plus, connaitra une hausse de 10% dès le 1er juillet 2023. Cette augmentation entre dans le cadre de la répartition tarifaire du secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire dans l’optique de préserver le coût de la vie.

Côte d'Ivoire: Pourquoi le coût du Kilowattheure des compteurs de 15 ampères et plus, connaitra une hausse de 10% dès le 1er juillet 2023

La modification tarifaire concernera 412 000 abonnés, soit 11% des 3 752 000 abonnés que compte la Côte d’Ivoire. Les propriétaires d’abonnements de 15 ampères et plus, ainsi que les professionnels, connaîtront une augmentation de 10%, tandis que ceux utilisant la moyenne tension et la haute tension verront leurs factures augmenter de 15%.

« Ce sont les abonnés de 15 A et plus, les abonnés en triphasé, les professionnels et les industriels (moyenne et haute tension). Sur les 3.752.000 abonnés à l’électricité que compte la Côte d’Ivoire à fin mai 2023, il est important de souligner que 89%, soit 3 340 000 ne sont pas touchés par cette mesure. C’est la preuve qu’il s’agit d’un ajustement à caractère social à travers lequel l’Etat entend préserver les populations les plus vulnérables », a indiqué Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie.

Plusieurs pays, à l’instar de la Côte d’Ivoire, sont passés par cette augmentation. Au Bénin, le 1er janvier 2021, la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) a procédé à un réajustement de sa grille tarifaire, impliquant une augmentation du coût de l’électricité au kWh pour la majorité des consommateurs, soit les 15 ampères et plus passe à 128 frs/kWh.

Au Ghana, le 15 août 2022, la Commission de Régulation des Services Publics (PUCR) a annoncé une augmentation de 27,15% du tarif de l’électricité. Ces décisions sont effectives depuis le 1er septembre 2022. Au Sénégal, le 13 janvier 2023, Senelec a procédé à un ajustement des tarifs de l’électricité, impliquant 16% de hausse pour les ménages, soit les 15 ampères et plus passe de 94 frs/ kWh à 110 frs/kWh.

En Afrique du Sud le 1er avril 2023, une hausse du tarif de l’électricité de 18% a été actée. Au Burkina Faso le prix de 15 ampères et plus est de 121 frs/kWh. Au Togo le prix de 15 ampères et plus est de 88 frs/kWh. Au mali le prix de 15 ampères et plus est de 109 frs/kWh.

Au Niger le prix de 15 ampères et plus est de 79 frs/kWh. La Côte d’Ivoire reste l’un des pays à plus faibles prix du kWh en Afrique en matière du coût du Kilowattheure même si le pays fait face, ces dernières années, à la crise russo-ukrainienne.

Les populations sont invitées à adopter des comportements d’économie d’énergie afin de réduire leur consommation d’électricité. Ce qui devrait entraîner de facto une réduction du montant de leurs factures d'électricité.