Affaire "ressemblance Rafna - Olokpatcha": Rita Diesel clashe Carmen Sama

Une ancienne danseuse d’Arafat DJ, Rita Diesel, vient bouleverser l’esprit des mélomanes. Elle a relancé la polémique sur la paternité de Rafna Houon au cours de l’émission ‘’Faha-Faha’’, sur Ivoire TV Music.

Rita Diesel : "Depuis sa position, c'est maintenant que mon "vieux" Arafat saura la vérité’’

Il y a un nouveau rebondissement dans la polémique entourant la ressemblance entre Olokpatcha et la petite Rafna Houon. Cela relance à nouveau la vraie paternité de la fille de feu Arafat DJ et Carmen Sama.

La mère du défunt roi du Coupé-décalé, Tina Glamour avait poussé un coup de gueule contre ceux qui considèrent Olokpatcha comme le vrai père de la petite.

De son côté, Carmen Sama est restée pendant plusieurs mois silencieuse avant de réagir finalement dans un post énigmatique. “L’élégance c’est aussi savoir rester silencieuse lorsque les animaux font du bruit’’, avait-elle écrit.

Mais, l’ancien meilleur ami d’Arafat DJ a rajouté bien avant pour désorienter l’esprit de tout le monde en publiant un message flou sur sa page Facebook : ‘’Papa t’aime’’.

Une ancienne danseuse de Beerus Sama, Rita Diesel était le samedi 10 juin sur le plateau de l’émission à polémique ‘’Faha-Faha’’, sur Ivoire TV Music.

Au cours de ce numéro, la question de la ressemblance entre Olokpatcha et Rafna lui a été posée. Et la réponse de l’ex-danseuse remet une fois de plus le doute dans l’esprit de plusieurs personnes.

‘’Depuis sa position, c'est maintenant que mon "vieux" Arafat saura la vérité. Il voit mais malheureusement il ne peut plus parler. C'est dommage qu'il soit déja parti. On ne peut donc plus revenir en arrière’’, réagit-elle.

Avant de tacler Carmen Sama : ‘’En tout cas, moi c'est Emma Lohoues que je considère comme la femme d'Arafat. Je n'ai pas peur de Carmen. On se connaît. Elle ne peut pas me frapper’’.