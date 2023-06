France: Patricia Yao fait le point de la visite de travail avec Mme Yaël Braun-Pivet

Membre de la délégation d'Adama Bictogo, président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, la Présidente du groupe parlementaire d’amitié Côte d’Ivoire - France, l’honorable Patricia Yao, séjourne en France depuis quelques jours dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail à l’Assemblée nationale française.

En visite d’amitié et de travail en France, le président de l'Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, a été reçu, vendredi 9 juin 2023, par Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale française à l’hôtel de Lassay, résidence officielle du Président de l’Assemblée nationale française.

Adama BICTOGO était accompagné d'une forte délégation composée entre autres de l'Honorable député-maire de Guitry, Mme Patricia Yao, par ailleurs Présidente du groupe parlementaire d’amitié Côte d’Ivoire - France.

Cette visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la Côte d’Ivoire et la France et plus particulièrement entre les Institutions parlementaires des deux pays, intervient après une récente visite en Côte d’Ivoire, de Mme Yaël Braun-Pivet en qualité d’invitée spéciale de la cérémonie d’ouverture de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne.

Cette autre rencontre bilatérale à Paris, marque encore une fois l’excellence des relations entre les deux Institutions Parlementaires mais surtout, les fruits de la diplomatie parlementaire orchestrée par le Président Adama BICTOGO.

"En ma qualité de Présidente du groupe parlementaire d’amitié Côte d'Ivoire-France, j'ai pris part en France aux côtés de Monsieur Adama Bictogo, Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, à une viste d'amitié et de travail avec Madame Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée Nationale de France. A l'occasion de cette visite de travail, nous avons échangé sur les relations bilatérales, sur le renforcement de la coopération parlementaire entre nos deux pays et bien d'autres sujets d'ordre général concernant notre sous région. Notamment l'UEMOA et la CEDEAO", a fait savoir Patricia Yao au terme de cette visite enrichissante pour nos deux pays.