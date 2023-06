Côte d’Ivoire : 105 femmes au labo pour les élections locales du 2 septembre

Le Ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant de Côte d’Ivoire renforcera les capacités de cent cinq (105) femmes candidates aux futures élections locales.

La réprésentation des femmes en politique en Côte d’Ivoire, n'a pas atteint les 23% depuis près d'un demi siècle

Conformément à la vision du Gouvernement ivoirien de faire des femmes, des actrices principales de l’espace politique en renforçant leur présence dans les organes élus, le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE) développe un programme de renforcement de capacités des femmes dans les domaines du leadership politique.

Dans le cadre de ce programme et à l'approche des élections locales, le MFFE organise du 13 au 23 juin, une formation des femmes candidates aux futures élections locales en leadership féminin et gouvernance politique.

La cérémonie de lancement de cette formation aura lieu ce lundi 12 juin 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire, en présence de la Ministre d'Etat Kandia CAMARA et de la Ministre Nassénéba TOURÉ.

Cette initiative du Ministère de la Femme est le fruit de la collaboration avec l'ONG Canadienne Initiative de Coopération et d'Appui aux Actions Humanitaires et de Développement (ICAHD). Elle bénéficie également de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

L’inscription à la formation qui s’est faite en ligne sur le site du Ministère de la Femme a connu un engouement de la part des femmes de tous horizons intéressées par l’action politique. Une méthodologie de sélection tenant compte des critères objectifs comme la diversité, la représentation géographique, la volonté de participation politique, l’évaluation des besoins de renforcement des capacités, ont permis de retenir 105 femmes pour la formation.

Ce projet de formation est inscrit dans le vaste programme "leadership féminin et gouvernance politique". Il a pour but d'accompagner les femmes ivoiriennes sur la voie du leadership politique par la formation, en vue d’atteindre les objectifs nationaux relatifs à la place des femmes en politique ; et les objectifs de développement durable en la matière.

Des formateurs ivoiriens, canadiens et français dispenseront plusieurs modules de formation. Il s’agit entre autres du leadership, de la stratégie politique, du personal branding, de genre et développement, de l’art oratoire, de l’intelligence émotionnelle, de l’habileté politique, de l’habileté de communication, et de la mobilisation des équipes.

Pour rappel, notons que depuis 47 ans, la présence des femmes en politique en Côte d’Ivoire n'a atteint que 22,58%. On en déduit que le taux d'évolution au cours de ces année est de 7,05% en moyenne. Le taux d'évolution par an étant de 0,014%.

Une projection perspective révèle que si cette tendance se poursuit d'ici à 2050, le taux des femmes en politique restera en dessous de 10%, si rien n'est fait de façon stratégique et soutenue.

Cette situation constitue un défi pour l’Etat ivoirien, dont l’ambition est de parvenir à une représentation politique significative proche de la parité à terme. C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente formation pour booster la représentativité des femmes dans la politique.