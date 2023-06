Côte d'Ivoire: 2023, année de la jeunesse, devient une réalité à Daloa

Le ministre de la jeunesse de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a procédé, le vendredi 09 juin 2023 à Daloa, à la remise de chèques, de Permis de Conduire (PC), et des attestations de fin de formation à 983 jeunes du Haut Sassandra pour un soutien global d'un montant de plus de 755 millions de francs CFA.

Au cours de cette cérémonie qui avait pour cadre le centre culturel municipal, le ministre Mamadou Touré a rappelé qu'elle marque la matérialisation de l'année de la jeunesse décrétée par le Président de la République (PR), Alassane Ouattara.

Aussi, a-t-il dit que ce mois de juin marque le passage à la vitesse supérieure de la mise en application de l'année de la jeunesse. Il a invité les jeunes ayant bénéficié de formation, à s'informer dans les agences emploi jeunes qui sont là pour les accompagner.

Concernant l'activité du jour, celui que la jeunesse ivoirienne appelle affectueusement le MBappé national, a indiqué que ce sont 983 jeunes issus de la région du Haut Sassandra, qui bénéficient d'un soutien de plus 755 millions francs de l'État de Côte d'Ivoire.

Dans le domaine de l'entrepreneuriat, 50 jeunes ayant conçu des projets (48), ont bénéficié des chèques d'un soutien de 50 millions. Au chapitre des subventions ou prêts, c'est un montant de près de 349 millions, quand 290,568 millions vont au bénéfice de l'apprentissage de 433 jeunes, dont 83 en reconversion.

On note 141 jeunes bénéficiaires de formation pour le Permis de Conduire pour un montant de plus de 22,150 millions de francs. Après avoir annoncé que le début du programme THIMO est fixé au 12 juin, le ministre a aussi exhorté les jeunes de Daloa et du Haut Sassandra à s'inscrire en ligne ou auprès des guichets jeunes.

Il faut noter que dans son mot de bienvenue, le maire de la commune de Daloa, Gbeuly Stéphane Auguste a salué cette action d'automatisation des jeunes qui est une volonté qui traduit le dynamisme du ministre Mamadou Touré à qui il a transmis son infinie reconnaissance pour le regard et l'attention qu'il accorde aux jeunes de Daloa et de la région.

La reconnaissance des jeunes du Haut Sassandra à l'endroit du gouvernement ainsi que leurs remerciements à l'endroit du ministre Mamadou Touré, ont été traduits par le délégué régional du Conseil National des Jeunes de Côte d'Ivoire (CNJCI), Traoré Dokoulo, quand ceux des bénéficiaires ont été dits par leur porte-parole, Konan Tchin.

