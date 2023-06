Municipales à Agboville: Prof. Moustapha Brou Cho mobilise pour la victoire du RHDP

Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à l'élection municipale du 02 septembre prochain à Agboville, le colonel N'Cho Acho Albert, maire sortant, a été présenté, le samedi 10 juin 2023, aux militants et militantes de base. Une initiative de la secrétaire départementale RHDP Agboville commune, prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, qui s'est tenue à la salle des fêtes de la mairie de la ville.

« Je tiens à vous dire grand merci pour avoir répondu à l'invitation du parti, le RHDP. Oui, aujourd'hui est un grand jour pour nous parce qu'Agboville s'est levée. Agboville qui a vu naître le premier parti de la Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, est en train de prendre son envol grâce à la détermination, à la sagacité d'un homme, un rassembleur, un visionnaire: le président de la République, Son excellence monsieur Alassane Ouattara

(...) Les membres du bureau et moi sommes venus vous confier la candidature de notre candidat, le maire N'Cho Acho Albert, et vous dire que nous devons tous nous engager pour sa victoire, le 02 septembre 2023 », a confié la conseillère régionale, chargée des femmes et des jeunes.

Pour l'enseignante d'histoire à l'université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan-Cocody, il est temps que l'ensemble les militants et sympathisants pensent à l’intérêt du parti présidentiel en se donnant la main.

« Il y a eu beaucoup de soubresauts, de rancœurs, d'écrits sur les réseaux sociaux autour de la candidature du colonel N'Cho Acho Albert. Mais, aujourd'hui, nous sommes unis parce que le linge sale a été lavé en famille. C'est pourquoi, nous devons nous serrer les coudes et faire un travail de proximité, de corps à corps sur le terrain.

Un travail de mobilisation et de remobilisation de nos troupes jusqu'aux élections afin d'assurer une victoire écrasante au soir 02 septembre 2023 pour le compte de notre parti: le RHDP, tant au niveau de la commune que du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa. Et ce, au nom du président Alassane Ouattara, au nom du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo et au nom du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N'Gou Pierre », a réitéré prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice.

Au nom des secrétaires de sections, Doukouré Daouda a dit sa joie pour l'organisation de cette rencontre. « Le RHDP est un parti bien organisé, bien structuré, discipliné et engagé pour les batailles. Et nous, en tant que militants et militantes disciplinés, nous nous engageons pour un résultat prometteur au soir du 02 septembre.

C'est pourquoi, j'exhorte l'ensemble de toutes les structures du parti à faire bloc comme un seul homme derrière notre candidat, monsieur le maire N'Cho Acho Albert », a lancé le président de la coordination des secrétaires de sections.

Plusieurs motions de soutien à la candidature du maire N'Cho Acho Albert, ont été lues par les structures spécialisées du parti présidentiel, ainsi que celle du FPI (Front populaire ivoirien).

«Je suis un homme comblé et heureux parce que j'attendais depuis longtemps ce moment pour que le candidat désigné du RHDP que je suis, soit présenté à la base (...) Oui, je suis là pour dire que grâce à vous, je ferai à partir du 02 septembre prochain, mon premier mandat sous la bannière du RHDP.

Un devoir de reconnaissance au président Alassane Ouattara...

Chers militants et militantes, le RHDP et N'Cho Acho Albert: c'est un mariage de raison et d'amour car j'ai été sympathisant de ce grand parti depuis plusieurs années. Je ne suis pas venu comme un cheveux sur la soupe. Je suis avec vous, aujourd'hui, pour apporter ma contribution au RHDP », a revélé le premier magistrat de la commune d'Agboville.

Celui qui été élu successivement en 2013 et 2018, maire indépendant, a ensuite ajouté que: « c'est un devoir de reconnaissance au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, à l'Agnéby-Tiassa et à Agboville ».

Les candidats RHDP dans la région de l'Agnéby-Tiassa, pour rappel, ont été présentés officiellement le dimanche 28 mai dernier, à Agboville par le vice-président du directoire, Robert Beugré Mambé.

Initialement prévue, le 15 juin, la cérémonie solennelle d'investiture des candidats aux élections municipales et régionales, présidée par le président du RHDP, président de la République, Alassane Ouattara, se tiendra le 13 juillet 2023.

